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UARU

Uacity запустив у Ніжині мережу нового покоління на базі технології XGS-PON

НовиниТелеком
Оптичний інтернет PON
Shutterstock

Інтернет-провайдер Uacity збудував телекомунікаційну мережу на основі технології XGS-PON у місті Ніжин. Нова інфраструктура надає користувачам доступ до інтернету зі швидкістю до 10 Гбіт/с і стабільну роботу під час відключень електроенергії понад 72 години. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

XGS-PON є сучасною технологією оптичного доступу нового покоління. Вона дає змогу забезпечити однакову швидкість передавання даних до 10 гігабіт за секунду як на завантаження, так і на відправлення інформації. Технологію створено для задоволення наростальних потреб користувачів у швидкому й стабільному доступі до мережі.

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Головною перевагою нової мережі стало те, що вона працює безперебійно під час відключень електропостачання. Для підтримки зв’язку користувачам достатньо мати заряджений пристрій і безперебійник, до якого під’єднують роутер та оптичний модем. Така конфігурація надає доступ до інтернету через Wi-Fi навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Впровадження XGS-PON у Ніжині розширює можливості для онлайн-навчання, дистанційної роботи й розваг як удома, так і в офісі. Технологія особливо корисна для домогосподарств, де кілька осіб одночасно користуються інтернетом для різних потреб.

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Компанія Uacity пропонує тарифні плани на основі нової технології зі швидкістю до 1, 3 та 5 Гбіт/с відповідно. Усі тарифи включають безплатне професійне встановлення й надання обладнання Wi-Fi 6.

Технологія XGS-PON дає провайдерові змогу забезпечувати якісні послуги зв’язку навіть в умовах нестабільного електропостачання, що особливо важливо в нинішніх умовах. Варто зазначити, що Uacity не єдиний провайдер, який розвиває цю технологію в Україні. Раніше регіональний провайдер «Облтелеком» також оголосив про запуск XGS-PON мережі в Київській області.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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