Столичний провайдер «Павутина» запустив мережу XGS-PON зі швидкістю 10 Гбіт/с

Київський інтернет-оператор «Павутина» ввів у комерційну експлуатацію оптичну мережу за технологією XGS-PON. Нова технологія забезпечує симетричну швидкість передавання даних до 10 Гбіт/с. Про це повідомляється на сторінці провайдера в соціальній мережі Facebook.

Мережа нового покоління вже працює у семи точках столиці. Серед адрес, де доступна XGS-PON, — вулиці Михайла Драгоманова, Анни Ахматової, Дніпровська набережна, Княжий Затон, Петра Григоренка й Урлівська. Зокрема, технологія охоплює житловий комплекс RiverStone на Дніпровській набережній та Трускавецькій вулиці.

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Компанія пропонує безплатний перехід на новий стандарт для наявних абонентів GPON-мережі. Користувачі можуть обміняти свій ONU-термінал на новий XGS-PON зі знижкою 200 гривень. Провайдер надає тестовий місяць без абонплати й можливість повернути кошти.

Стандарт XGS-PON є розвитком технології пасивних оптичних мереж. Попередня версія GPON обмежувалася швидкістю 2,5 Гбіт/с на завантаження та 1 Гбіт/с на вивантаження. Нова технологія використовує інші довжини хвиль, що дозволяє обом стандартам працювати в межах одного оптичного волокна.

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Абревіатуру XGS-PON розшифровують як «10 Gigabit Simetrical passive optical network». Симетричність означає однакову пропускну здатність в обох напрямах передавання даних. Така властивість критично важлива для корпоративних клієнтів та користувачів, які регулярно завантажують великі файли в мережу.

Наразі оператор пропонує один тарифний план «10GPON Гіпершвидкість» зі швидкістю до 2,5 Гбіт/с за 399 гривень на місяць. До пакета входять VIP-сервіс, постійна IP-адреса, батьківський контроль та програма лояльності.

Провайдер «Павутина» надає послуги оптоволоконного інтернету за технологіями FTTB, FTTH і PON. Компанія також пропонує цифрове телебачення у форматах IPTV, OTT та CaTV. Мультисервісна мережа оператора охоплює різні райони столиці.

Для підключення до XGS-PON потрібний оптичний кабель безпосередньо у квартирі абонента. Тоді для переходу треба лише замінити термінальне обладнання. Провайдер забезпечує технічну підтримку процесу оновлення мережевої інфраструктури.

Запуск мережі «Павутиною» відбувається на тлі активного впровадження технологій 10 Гбіт/с серед столичних операторів. Нещодавно провайдер «Ланет» також запустив у Києві перший сегмент мережі XG-PON з аналогічною пропускною здатністю до 10 Гбіт/с.