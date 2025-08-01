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«Облтелеком» запустив мережу XGS-PON зі швидкістю до 10 Гбіт/с

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«Облтелеком» запустив мережу XGS-PON

Регіональний провайдер «Облтелеком» оголосив про запуск оптичної мережі за технологією XGS-PON. Нова інфраструктура надає абонентам підключення до інтернету зі швидкістю до 10 Гбіт/с у симетричному режимі. Про це йдеться на офіційному сайті оператора.

Компанія представила три тарифи для користувачів нової технології. Пакет «Quantum» передбачає швидкість до 2 Гбіт/с за 895 гривень на місяць. Тариф «Photon» надає доступ до мережі зі швидкістю до 4 Гбіт/с за 1295 гривень. Максимальний тариф «Cosmo» забезпечує швидкість до 6 Гбіт/с за 1695 гривень щомісяця.

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Усі тарифи включають пакет цифрового телебачення із 213 каналами й статичну IP-адресу. Оператор надає цілодобову технічну підтримку абонентам. Вартість початкового підключення становить 1500 гривень для всіх користувачів.

Технологія XGS-PON ґрунтується на волоконно-оптичних лініях зв’язку. Система забезпечує стабільне з’єднання без падіння швидкості під час пікових навантажень. Оптичні волокна прокладають безпосередньо до приміщень абонентів, що гарантує найкращу якість сигналу.

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«Облтелеком» пропонує нинішнім клієнтам безоплатний перехід на нову технологію. Наразі послуга 10G XGS-PON доступна для мешканців Київської області.

Компанія «Облтелеком» працює як регіональний телекомунікаційний провайдер у Київській та Житомирській областях. Оператор обслуговує клієнтів у Бучанському, Фастівському, Обухівському та Житомирському районах. Для корпоративних замовників компанія надає послуги оренди оптичних волокон та проєктування локальних мереж.

Тим часом столичний оператор «Павутина» сьогодні також оголосив про запуск XGS-PON мережі у декількох локаціях Києва.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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