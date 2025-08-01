«Київстар ТБ» і продакшн SFERA FILM почали знімати детективний трилер «Тиха Нава» — перший вітчизняний серіал в стилі true crime. Прем’єру оригінального проєкту планують на початок 2026 року. Про це йдеться у пресрелізі «Київстар ТБ».

Серіал розповідає історію молодого юриста, який потрапляє в центр розслідування низки жорстоких злочинів у невеликому містечку. Головному героєві доводиться боротися з байдужістю суспільства й інертністю системи в пошуках правди.

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Серіал знімає режисер Дмитро Андріянов, оператор-постановник — В’ячеслав Раковський. Проєкт продюсують Анна Гончар і Дмитро Сафановський. У серіалі грають Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Михайло Жонін, Сергій Кисіль, Лариса Руснак, Андрій Самінін, Олександра Сорока, Вероніка Мішаєва й Андрій Мостренко.

«Ми й надалі вкладаємо кошти у виробництво серіалів, які відповідають запитам української аудиторії. Наша мета — створювати контент, який не лише розважає, а й осмислює те, що відбувається довкола», — прокоментував Павло Рибак, CEO «Київстар ТБ».

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Проєкт уже здобув міжнародне визнання. На конкурсі Content Warsaw Copro Pitch 2025 від C21Media серіал переміг у категорії Scripted Series. З понад 50 заявок із регіону Центральної й Східної Європи до фінального пітчингу пройшли лише шість проєктів. До слова, тоді він ще мав робочу назву «Енріке».

«Тиха Нава» стане другим original-серіалом платформи після драмеді «Вітя», прем’єра якого відбудеться 1 вересня 2025 року. Створення власного контенту — пріоритетний напрям розвитку «Київстар ТБ» в умовах змін на медіаринку.

«“Тиха Нава” — перший український серіал у стилі true crime, і для нас це справжній виклик і водночас велике натхнення. Це жанр, якого ще не було в українському серіальному виробництві, тож особливо цікаво втілювати його разом із такою сильною й професійною командою. Ми всі відчуваємо, що створюємо щось важливе й небайдуже», — зазначила Анна Гончар, головна продюсерка проєкту.

Поряд із розвитком власного виробництва платформа активно розширює контентну лінійку. Нещодавно «Київстар ТБ» разом із MEGOGO уклали ко-ексклюзивну угоду з міжнародним сервісом Paramount+, забезпечивши українським глядачам доступ до преміального контенту з професійною українськомовною озвучкою.

«Київстар ТБ» — спільний проєкт компаній Київстар і 1+1 media, заснований у 2019 році. Платформа дає доступ до понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеки з 20 тисяч фільмів, серіалів і шоу. SFERA FILM спеціалізується на кіно- й серіальному виробництві, відома проєктами «Я-Надія», «Бісова пательня», «Зозулі» та іншими.