«Гольфстрім» запустив у Кіцмані енергонезалежний інтернет зі швидкістю до 10 Гбіт/с

Інтернет-провайдер «Гольфстрім» почав надавати у місті Кіцмань Чернівецької області інтернет зі швидкістю до 10 Гбіт/с. Нова послуга працює на енергонезалежній мережевій технології PON і доступна для підключення за символічну плату. Про це повідомляється на сторінці провайдера в соціальній мережі Facebook.

Компанія пропонує клієнтам підключення до надшвидкісної мережі за 1 гривню. Технологія PON (Passive Optical Network) забезпечує стабільне з’єднання навіть за відсутності електроживлення, що є важливою перевагою в умовах енергетичних проблем.

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Крім високошвидкісного інтернету, «Гольфстрім» надає послуги сучасного цифрового телебачення. Абоненти можуть переглядати контент на різних пристроях — і на комп’ютерах, і на телевізорах. Провайдер забезпечує доступ до кінохітів, прем’єр та спортивних трансляцій.

Компанія «Гольфстрім» займається наданням інтернет-послуг та побудовою корпоративних мереж. Серед клієнтів провайдера — органи державної влади, навчальні заклади, промислові підприємства й банківські структури.

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Нагадаємо, нещодавно інтернет-провайдер «Ланет» розгорнув у Києві перший сегмент мережі XGPON, яка також забезпечує швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с.