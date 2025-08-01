Запорізький провайдер DiaNet впровадив мережу 10G-PON зі швидкістю до 10 Гбіт/с

Компанія DiaNet офіційно розпочала надання послуг на базі технології 10G-PON (XGPON) у Запоріжжі й Запорізькій області. Нова мережева архітектура забезпечує швидкість передавання даних до 10 гігабіт на секунду. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Впровадження 10G-PON означає десятикратне зростання пропускної спроможності порівняно з попереднім стандартом GPON. Пасивна оптична мережа 10G-PON (10 Gigabit Passive Optical Network) – це наступний крок у розвитку оптоволоконних технологій. Система дає змогу обслуговувати значно більшу кількість користувачів без втрати якості сигналу.

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Провайдер пропонує чотири тарифні пакети для різних категорій споживачів. Базовий план «Гіга 1» забезпечує швидкість 1 Гбіт/с за 650 гривень щомісяця. Тариф «Гіга 2.5» надає швидкість 2,5 Гбіт/с за 850 гривень. Користувачі можуть обрати план «Гіга 5» зі швидкістю 5 Гбіт/с за 1500 гривень або максимальний пакет «Гіга 10» з найвищою швидкістю 10 Гбіт/с за 2500 гривень.

Технологія 10G-PON призначена для сучасних завдань, що потребують великих навантажень. Мережа підтримує стабільну роботу систем розумного дому, забезпечує комфортний перегляд відео у форматах 4K та 8K, підтримує VR-технології й 3D-застосування. Технологія гарантує мінімальні затримки під час онлайн-ігор і відеоконференцій. Користувачі можуть одночасно працювати з хмарними сервісами на кількох пристроях.

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Нова інфраструктура забезпечує стабільне передавання даних навіть тоді, коли до однієї мережі під’єднано десятки пристроїв. Система підтримує двонапрямне передавання даних зі швидкістю до 10 Гбіт/с як до користувача, так і від нього. Це особливо важливо для бізнес-застосувань і роботи з великими обсягами даних.

Компанія DiaNet надає послуги широкосмугового доступу в Запорізькому регіоні. Провайдер забезпечує абонентів високошвидкісним інтернетом та інтерактивним телебаченням. Компанія обслуговує як приватний сектор, так і багатоквартирні будинки.

Впровадження 10-гігабітних мереж стає тенденцією розвитку телекомунікаційної галузі України. Нещодавно провайдер «Гольфстрім» запустив у Кіцмані Чернівецької області інтернет-послуги зі швидкістю до 10 Гбіт/с.