Champion Radio транслюватиме матчі Української Прем'єр-Ліги

Champion Radio стало офіційним радіотранслятором чемпіонату Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26. Слухачі зможуть стежити за найцікавішими поєдинками у прямому ефірі радіостанції. Про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Champion Radio.

Радіотрансляції футбольних матчів розпочнуться 1 серпня 2025 року. Це дасть змогу вболівальникам слухати коментарі до ігор у різних обставинах — дорогою, на роботі, під час занять спортом або навіть на стадіоні.

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Нова послуга доповнить наявну можливість перегляду матчів на телеканалі UPL.TV. Радіоформат розширює аудиторію футбольних трансляцій і забезпечує альтернативний спосіб споживання спортивного контенту.

Champion Radio позиціює себе як «Перше спортивне радіо» й «Головне спортивне радіо країни». Радіостанція є київською місцевою недержавною організацією, яка почала ефірне мовлення 9 вересня 2024 року.

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Мережа мовлення радіостанції поступово зростає. У Дніпрі Champion Radio запрацювало 22 березня 2025 року на частоті 105,8 МГц, замінивши радіостанцію «Просто Раді.О». Мовлення в Хмельницькому розпочалося 23 квітня 2025 року, а в Житомирі — 29 липня цього ж року.

Співпраця з Українською Прем’єр-Лігою стає важливим кроком у розвитку спортивної радіожурналістики в Україні. Радіоформат залишається актуальним способом отримання інформації, особливо для мобільної аудиторії й в умовах обмеженого доступу до відеоконтенту.