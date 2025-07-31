Sat Systems розпочала продаж медіаприставок серії Openbox Homatics Box R – вони ліцензовані Google

Українська компанія Sat Systems розпочала реалізацію нової серії медіаприставок Openbox Homatics Box R на базі операційної системи Android TV. Пристрої отримали офіційну ліцензію корпорації Google та підтримують сучасні стандарти відтворення контенту. Як повідомляє компанія, нова серія представлена двома моделями різних цінових категорій.

Технічні можливості

Серія Openbox Homatics Box R включає дві моделі: бюджетну Openbox Homatics Box R HD та преміумпристрій Openbox Homatics Box R 4K. Обидва пристрої використовують сертифіковану операційну систему Android TV з підтримкою OTA-оновлень протягом трьох років.

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Розробники забезпечили повну ліцензійну підтримку основних технологій. Приставки сертифіковані згідно зі стандартами Dolby Digital Plus, HDMI, HDCP, MPEG-4, H.264, H.265. Додатково забезпечено підтримку Google Widevine DRM рівнів L1 і L3, а також MS PlayReady.

Модель вищого класу Openbox Homatics Box R 4K підтримує відтворення контенту у форматі 4K/Ultra HD з частотою 60 кадрів на секунду. Пристрій забезпечує роботу з технологією HDR10+ та дозволяє переглядати сервіси Netflix 4K і Amazon Prime Video 4K у найвищій якості.

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Openbox Homatics Box R HD Openbox Homatics Box R 4K

Функціональні особливості

Обидві моделі оснащені бездротовим Bluetooth-пультом преміумкласу з функцією голосового пошуку. Пульт дозволяє керувати як приставкою, так і телевізором. Пристрої підтримують дводіапазонний Wi-Fi стандартів 2,4 ГГц та 5 ГГц, а також мають порт Ethernet зі швидкістю 100 Мбіт/с.

Медіаприставки мають вбудований модуль Bluetooth для підключення бездротових навушників та ігрових контролерів. Для розширення можливостей наявні два порти USB та один слот MicroSD.

Користувачі можуть використовувати оптичний цифровий вихід S/PDIF для створення домашнього кінотеатру з якісним звуком. Вбудована функція Chromecast дозволяє транслювати контент з мобільних пристроїв на екран телевізора.

Програмне забезпечення та сервіси

Приставки забезпечують доступ до популярних стрімінгових платформ, включаючи Netflix, YouTube та Amazon Prime Video. Користувачі можуть встановлювати сторонні додатки з USB-носіїв.

Локалізація інтерфейсу адаптована для користувачів різних країн. Система забезпечує стабільну роботу завдяки сертифікації Android TV.

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Про компанію

Компанія Sat Systems має великий досвід у виробництві та продажу телевізійного обладнання, головний офіс розташований у Запоріжжі. Торгова марка Openbox представляє лінійку ТВ-приставок та медіаплеєрів компанії й зарекомендувала себе як надійний та якісний продукт на ринку телевізійного обладнання.

Продукція доступна для придбання в інтернет-магазині SatShop.com.ua та на основних українських маркетплейсах: ROZETKA, Prom і «Епіцентр». Компанія продовжує розвивати напрямок медіаприставок з підтримкою сучасних технологій відтворення контенту.