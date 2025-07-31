lifecell під’єднав 350 базових станцій до оптоволоконної мережі

Український оператор мобільного зв’язку lifecell у липні 2025 року завершив підключення 350 базових станцій до високошвидкісної оптоволоконної мережі телекомунікаційної компанії «Датагруп». Модернізацію вдалося здійснити завдяки стратегії спільного використання технологічних ресурсів у межах групи DVL. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Як стало відомо, технічне оновлення означає перехід від традиційних способів підключення до сучасних рішень на основі оптоволоконних технологій. Базові станції оператора тепер використовують xPON-технології й «темні» оптичні волокна, що забезпечує пропускну здатність до 10 гігабіт на секунду для кожної станції.

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Впровадження нової архітектури мережі гарантує стабільність з’єднання і значно збільшує обсяги даних, які передають між базовими станціями та центральними вузлами мережі. Для абонентів це означає покращену якість мобільного зв’язку завдяки зниженню затримок і підвищенню стабільності передавання даних, особливо у густонаселених містах.

Модернізація також забезпечує вищу швидкість інтернету для користувачів 4G-мережі та стійку роботу навіть під час пікового навантаження. Абоненти lifecell в Україні активно використовують мобільний інтернет — середнє споживання дата-трафіку у червні 2025 року становить більше 13 гігабайт на одного користувача.

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«Взаємна інтеграція телеком-мереж у межах групи DVL дозволяє оптимізувати інфраструктуру та максимально ефективно використовувати наявні ресурси компаній», — коментує Сергій Терещук, технічний директор групи компаній DVL. За його словами, підключення базових станцій lifecell до оптоволоконної мережі «Датагруп» — це стратегічне рішення, що суттєво підвищує технічні можливості оператора й створює фундамент для впровадження сучасних технологій, зокрема 5G.

Група DVL об’єднує три провідні телекомунікаційні компанії України: «Датагруп», Volia і lifecell. Синергія цих операторів дає змогу оптимізувати використання наявної інфраструктури й покращити якість послуг для кінцевих користувачів.

Проєкт підключення базових станцій до оптичних мереж охопив більшість областей України. Компанія планує до кінця 2025 року збільшити кількість модернізованих базових станцій до 800 одиниць, що дасть змогу розширити покриття високошвидкісного мобільного інтернету та підвищити якість голосового зв’язку у зоні роботи оператора.

Оптоволоконна технологія має вищі енергоощадні характеристики — волоконно-оптичні рішення споживають менше електроенергії на одиницю переданих даних порівняно з іншими технологіями, що відповідає стратегії енергоефективності групи компаній DVL.

Подібні процеси відбуваються й у інших українських операторів. Нещодавно компанія Vega під’єднала 115 базових станцій Vodafone до швидкісної волоконно-оптичної мережі xPON, що також має покращити якість мобільного зв’язку й підготувати інфраструктуру до впровадження 5G-стандартів.

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Модернізація мережевої інфраструктури відповідає сучасним тенденціям розвитку телекомунікаційної галузі України. Оператори активно інвестують у технології п’ятого покоління та підготовку мереж до висхідного попиту на високошвидкісні дані.

Оновлено 31.07.2025 о 17:07. Додано більше технічної інформації з оригінального пресрелізу.