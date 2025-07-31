Державний університет «Київський авіаційний інститут» (КАІ) разом із телекомунікаційною компанією Vodafone відкрив перший в Україні університетський простір із мережею п’ятого покоління. 5G зону розмістили на двох поверхах головного корпусу університету й відкрили для всіх відвідувачів з сумісними пристроями. Про це йдеться у пресрелізі Vodafone.

Мережу п’ятого покоління збудували на обладнанні Nokia. Технічні можливості дозволяють передавати дані зі швидкістю до 10 гігабіт за секунду із затримкою до однієї мілісекунди. Мережею можуть користуватися власники сім-карток Vodafone і пристроїв, які підтримують 5G.

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5G зона працює на першому й другому поверхах першого корпусу КАІ на вулиці Любомира Гузара, 1 у Києві. Досі в Україні мережі п’ятого покоління працювали переважно в корпоративних офісах телекомунікаційних операторів і на промислових підприємствах.

Технологія 5G відкриває шлях до передових рішень в автономному транспорті, розумних містах, розширеній реальності, промисловій автоматизації й телемедицині. Наднизька затримка і надшвидке передавання даних уможливлюють рішення, які були недосяжними для технології LTE.

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«Ми віримо, що інвестиції в освіту — це інвестиції в майбутнє. Саме тому ми підтримуємо ініціативи, які допомагають молоді вивчати й створювати нові технології в реальному середовищі», — зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна. Вона додала, що подібна відкрита 5G-зона вже функціонує в київському офісі компанії.

Роман Одарченко, декан Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій КАІ, відзначив значення проєкту для академічної спільноти. «Створення першої в Україні університетської мережі 5G стало можливим завдяки синергії між академічною спільнотою, провідними гравцями ринку телекомунікацій та виробниками інфраструктурного обладнання», — прокоментував він.

Партнери також оголосили про запуск спільної магістерської програми за напрямом «Big Data та Data Science» тривалістю півтора року. Програма поєднає академічні стандарти з практичними потребами індустрії й передбачає навчання від експертів Big Data Lab.

Найближчим часом КАІ та Vodafone планують створити велику дослідницьку лабораторію із сучасним технологічним обладнанням для студентів університету. Відкриття 5G простору — частина стратегічної співпраці між університетом і телекомунікаційною компанією.

Vodafone надає послуги понад 340 мільйонам абонентів у більш ніж 15 країнах світу. В Україні компанія обслуговує 15,7 мільйона клієнтів і інвестувала 50 мільярдів гривень у розвиток мережевої інфраструктури з 2015 року до першого кварталу 2025 року.