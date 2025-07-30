У Росії заблокували доступ до Speedtest

Російський регулятор у сфері зв’язку Роскомнадзор обмежив на території Російської Федерації доступ до міжнародного сервісу тестування швидкості інтернету Speedtest компанії Ookla. Обмеження введене через виявлені загрози безпеці роботи мережі зв’язку загального користування та російського сегмента інтернету. За інформацією «Інтерфаксу», блокування здійснене згідно з постановою російського уряду № 127 від 12 лютого 2020 року.

Speedtest належить американській компанії Ookla, що спеціалізується на тестуванні інтернет-з’єднань. Сервіс дозволяє користувачам безплатно перевіряти швидкість завантаження та вивантаження даних, а також аналізувати продуктивність мережевого з’єднання через спеціальну вебплатформу.

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Російські оператори зв’язку та інтернет-провайдери активно використовували цей міжнародний сервіс для збору внутрішньої статистики та моніторингу якості мережі. Як повідомляє «Комерсантъ», обмеження доступу виявлено 30 липня.

Роскомнадзор пропонує російським користувачам альтернативне рішення. Фахівці підвідомчого відомству Центру моніторингу та управління мережею зв’язку загального користування розробили вітчизняний додаток «ПроСеть». Програма призначена для перевірки швидкості передачі даних, вимірювання рівня мобільного сигналу та тестування доступності інтернет-ресурсів на пристроях з операційною системою Android.

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Додаток «ПроСеть» доступний для завантаження в російському магазині застосунків Rustore. Це рішення має замінити заблокований міжнародний сервіс для російських користувачів.

Раніше російські парламентарі висловлювали сумніви щодо надійності Speedtest. У листопаді минулого року депутат Державної думи Антон Горєлкін заявив, що сервіс багато років позиціювався як світовий стандарт вимірювання швидкості інтернет-з’єднання. Проте, за його словами, весь цей час платформа збирала для американських спецслужб детальну інформацію про конфігурацію російських мереж зв’язку.

Блокування Speedtest стало черговим кроком російської влади щодо обмеження доступу до іноземних інтернет-сервісів. Воно вписується в загальну стратегію створення суверенного російського інтернету та заміщення закордонних технологічних рішень вітчизняними аналогами.