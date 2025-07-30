UARU

UARU

Телефони відомого російського бренду заборонили в Білорусі

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Телефон teXet

Держстандарт Білорусі вніс до переліку небезпечної продукції дві моделі телефонних апаратів російської торгової марки teXet. Таке рішення пов’язане з виявленням значного перевищення концентрації свинцю у припої пристроїв. Про це повідомляє onliner.by.

Експертиза виявила порушення норм безпеки в обох моделях телефонів. У припої моделі TX-234 концентрація свинцю досягла 24,34%, що у 243 рази перевищує допустимий рівень. У моделі TX-236 вміст свинцю становив 33,46% (334600 мг/кг).

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Згідно з чинним технічним регламентом, максимально дозволена концентрація свинцю в однорідних матеріалах електронних пристроїв не повинна перевищувати 0,1% або 1000 міліграмів на кілограм.

Внаслідок прийнятого рішення заборонено ввезення, реалізацію та поширення зазначених моделей телефонів на території Білорусі. Держстандарт класифікував продукцію як небезпечну через невідповідність вимогам обмеження використання шкідливих речовин в електроніці.

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teXet є російським брендом, який спеціалізується на випуску бюджетної електроніки. Виробництво заборонених моделей телефонів здійснювалося на китайських підприємствах.

Нагадаємо, у самій Росії сьогодні заблокували доступ до сервісу Speedtest через загрози безпеці російського сегмента інтернету.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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