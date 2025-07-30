T-Mobile запускає T-Satellite — супутниковий зв’язок на базі Starlink для всіх американців

Американський мобільний оператор T-Mobile оголосив про офіційний запуск сервісу супутникового зв’язку T-Satellite, який базується на технології Starlink. Послуга доступна всім жителям США незалежно від того, чи є вони абонентами оператора, та працює на звичайних смартфонах. Про це повідомляє The Verge.

Сервіс завершив етап бета-тестування та наразі підтримує передачу текстових повідомлень і функцію визначення місцеперебування. Смартфон автоматично перемикається на супутниковий зв’язок, коли користувач опиняється поза зоною покриття наземної мережі. За відсутності перешкод абоненти можуть надсилати та отримувати SMS, включаючи повідомлення на номер екстреної служби 911, а також ділитися посиланням для відстеження розташування.

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Вартість підписки на T-Satellite становить 10 доларів на місяць, проте в майбутньому ціна зросте до 15 доларів. Сервіс уже включений до тарифного плану Experience Beyond вартістю 100 доларів на місяць та до деяких застарілих тарифів Go5G. На більшості Android-смартфонів доступна можливість надсилання зображень, при цьому T-Mobile планує розширити список підтримуваних пристроїв.

Технічну основу сервісу становлять понад 650 супутників Starlink, які забезпечують покриття континентальної частини США, Гаваїв, частини південної Аляски та Пуерто-Рико. T-Mobile також працює над розширенням зони обслуговування за межі країни та на міжнародні води. Компанія планує додати підтримку голосових повідомлень і забезпечити сумісність з додатками, оптимізованими для супутникового зв’язку, зокрема AllTrails, AccuWeather та WhatsApp.

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Для роботи T-Satellite потрібен незаблокований пристрій з підтримкою eSIM та супутникового з’єднання. Наразі сервіс сумісний з понад 60 моделями смартфонів, включаючи iPhone 13 та новіші версії, Google Pixel 9 і пристрої серії Samsung Galaxy S21 та новіші моделі.

На ринку супутникового мобільного зв’язку T-Mobile конкурує з іншими операторами. Verizon запустив власний безплатний сервіс супутникових повідомлень спільно з компанією Skylo, але він доступний лише клієнтам Verizon з найновішими пристроями, такими як Samsung Galaxy S25 та Google Pixel 9. AT&T співпрацює з AST SpaceMobile для запуску функції супутникових текстових повідомлень і голосових викликів.