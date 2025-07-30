Уряд Киргизстану запровадив тимчасову державну монополію на постачання міжнародного інтернет-трафіку. Нові обмеження набудуть чинності 15 серпня 2025 року і триватимуть до 14 серпня 2026 року. Про це йдеться в офіційному указі президента країни.

Єдиним оператором, який матиме право на транскордонну передачу інтернет-даних, стане компанія «ЕлКат». Ця компанія-провайдер була націоналізована у 2025 році та перейшла під державний контроль. Усі інші постачальники інтернет-послуг зобов’язані передати чинні контракти на міжнародний трафік новому монополісту.

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У рамках реструктуризації галузі держава також поглинає компанію «Акнет» — одного з ключових учасників національного телекомунікаційного ринку. Активи цього провайдера перейдуть у власність «ЕлКата». Така консолідація дозволить владі контролювати основну інтернет-інфраструктуру республіки.

Паралельно з монополізацією інтернет-трафіку Киргизстан вводить цензуру онлайн-контенту. З серпня 2025 року набуває чинності заборона на розповсюдження порнографічних матеріалів в інтернеті. Доступ до відповідних ресурсів буде обмежено на технічному рівні.

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Киргизька влада обґрунтовує нововведення концепцією «цифрового суверенітету». Держоргани стверджують, що заходи спрямовані на підвищення інформаційної безпеки держави. Офіційно реформа позиціюється як захист моральних цінностей та створення безпечного онлайн-середовища для неповнолітніх.

Експерти галузі висловлюють занепокоєння щодо впливу монополізації на конкуренцію. Фахівці попереджають про ризики обмеження доступу користувачів до міжнародного контенту. Критики вказують на можливі негативні наслідки для розвитку цифрової економіки країни.

Водночас аналогічні тенденції щодо посилення контролю над інтернет-ресурсами спостерігаються у сусідніх державах. Сьогодні Роскомнадзор обмежив на території Росії доступ до міжнародного сервісу Speedtest. Регулятор пояснив рішення потребою захисту російського сегмента інтернету від виявлених загроз безпеці.