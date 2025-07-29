lifecell подвоїв кількість перенесених корпоративних номерів у 2025 році

Мобільний оператор lifecell подвоїв кількість перенесених бізнес-номерів порівняно з таким самим періодом минулого року. Упродовж першого півріччя 2025 року близько 70% усіх перенесених корпоративних номерів ФОП та юридичних осіб здійснено на користь lifecell. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

На липень поточного року понад 1400 підприємств обрали мережу lifecell для своїх бізнес-номерів. Компанії перенесли тисячі корпоративних номерів, надавши перевагу тарифам та сервісу оператора.

- Реклама -

Щоб залучити нових MNP бізнес-абонентів, lifecell запустив акцію «Фікс ціна». За її умовами компанії можуть під’єднати тариф за 180 гривень на місяць із фіксованою вартістю до кінця 2026 року. Акція стосується організацій, які переносять бізнес-номери до мережі оператора.

У 2024 році lifecell оновив лінійку корпоративних тарифів. Компанія запропонувала пакети «Бізнес Стартап», «Бізнес Команда», «Бізнес Імпульс», «Бізнес Актив», «Бізнес Прогрес» та «Бізнес плюс 199». Останній доступний за ціною 180 гривень на місяць для нових перенесених абонентів. Усі тарифи передбачають доступ до послуги lifecell Плюс, яка дає змогу щомісяця отримувати дві додаткові послуги без доплати.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Ми створили продукти, що мають задовольняти запити бізнесу на мобільний зв’язок. Наші бізнес-тарифи вирізняються співвідношенням вигідної ціни й збалансованого наповнення. Зокрема, ми надаємо значний обсяг хвилин на номери інших операторів. Крім того, абоненти можуть використовувати пакети послуг не лише в Україні, а й за кордоном», — зазначає експерт з корпоративних рішень lifecell Тетяна Тищенко.

Процедура перенесення бізнес-номерів складається з трьох етапів і триває до трьох робочих днів. Для зручності клієнтів lifecell створив спеціалізований сайт MNP-B2B, де можна подати заявку й ознайомитися з процедурою.

Під час перенесення корпоративних номерів компанії зберігають поточні номери для зв’язку з клієнтами та партнерами. Компанії також зберігають всі авторизації у банках, CRM-системах і мобільних застосунках. Клієнти отримують доступ до персонального експерта з міграції й можливість керування послугами онлайн.

Бізнес-клієнти можуть перенести до lifecell FMC-лінії, які об’єднують мобільний і фіксований зв’язок. У такому разі компанія отримує бонусом 20 ГБ щомісяця на кожну FMC-лінію.

lifecell забезпечує надійність мережі для абонентів попри виклики повномасштабної війни. Більшість базових станцій оператора обладнали батареями та генераторами. Вони можуть автономно працювати до 10 годин у разі проблем з електропостачанням.

- Реклама -

На кінець першого кварталу 2025 року lifecell обслуговує 9,6 мільйона абонентів. Компанія входить до групи DVL, що об’єднує бренди Датагруп, Volia і lifecell.