UARU

UARU

Україна може долучитися до європейської супутникової мережі IRIS²

НовиниСупутниковий зв'язок
IRIS²

Комісар Європейського Союзу з питань оборони й космосу Андріус Кубілюс повідомив, що Україна, Велика Британія та Норвегія можуть приєднатися до європейської безпечної супутникової мережі IRIS². Про це пише Euractiv.

Європейську супутникову систему IRIS² розробляють як альтернативу мережі Starlink компанії SpaceX Ілона Маска. Кубілюс зазначив, що країни поза межами ЄС мають великий потенціал для участі у багатомільярдній космічній програмі.

- Реклама -

«Я не заперечував би», — відповів комісар на запитання про можливе офіційне долучення цих держав до програми. Він наголосив, що Велика Британія має значний досвід у космічній галузі, а Україна володіє потужним потенціалом, оскільки за радянських часів була ключовим космічним центром.

Зі згаданих країн переговори щодо участі в IRIS² вже веде Норвегія. Натомість ні Україна, ні Велика Британія поки не розпочинали офіційних переговорів про приєднання до програми.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Потреба у європейській альтернативі зростає через залежність України від послуг SpaceX. Українські військові широко використовують супутникову мережу Starlink для зв’язку під час війни проти російських військ, що вторглися на її територію. Водночас фахівці занепокоєні домінуванням Starlink на ринку космічного зв’язку.

Європейська супутникова мережа IRIS² коштуватиме 10,6 мільярда євро. Система міститиме понад 290 супутників, і її планують запустити у 2030-х роках. Це дозволить отримати значну частку ринку космічного зв’язку.

Ісландія, яка також є країною Європейської економічної зони поряд із Норвегією, вже завершила переговори з Європейською комісією про участь в IRIS².

Кубілюс зробив цю заяву через кілька тижнів після оприлюднення проєкту Космічного закону ЄС. Документ подала Комісія 25 червня, що спричинило інтенсивні залаштункові переговори про сферу дії нових правил.

Хоча остаточне ухвалення законодавства триватиме роки, його положення можуть згодом обмежити доступ компаній на кшталт SpaceX до споживачів ЄС.

- Реклама -

Комісар зауважив, що негативної реакції на проєкт нового законодавства немає. «Наразі жодних натяків на те, що американці відреагують на Космічний акт ЄС, я не отримував», — сказав Кубілюс після повернення з поїздки до США, яка тривала з 17 по 22 липня.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Телефони відомого російського бренду заборонили в Білорусі

Держстандарт Білорусі вніс до переліку небезпечної продукції дві моделі телефонних апаратів російської торгової марки teXet. Таке рішення пов'язане з виявленням значного перевищення концентрації свинцю у припої пристроїв.
Новини

Киргизстан запроваджує державну монополію на міжнародний інтернет-трафік

Уряд Киргизстану запровадив тимчасову державну монополію на надання послуг міжнародного інтернет-трафіку. Нові обмеження набудуть чинності 15 серпня 2025 року і триватимуть до 14 серпня 2026 року.
Новини

У Росії заблокували доступ до Speedtest

Російський регулятор у сфері зв'язку Роскомнадзор заборонив доступ до міжнародного сервісу тестування швидкості інтернету Speedtest компанії Ookla.
Новини

lifecell подвоїв кількість перенесених корпоративних номерів у 2025 році

Оператор мобільного зв'язку lifecell подвоїв кількість перенесених бізнес-номерів порівняно з таким самим періодом минулого року.
Новини

Рада ЄС схвалила приєднання Молдови до зони «роумінг як вдома» з 2026 року

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про долучення Молдови до «роумінгу як вдома» (Roam like at Home) ЄС з 1 січня 2026 року.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати