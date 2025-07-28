Україна може долучитися до європейської супутникової мережі IRIS²

Комісар Європейського Союзу з питань оборони й космосу Андріус Кубілюс повідомив, що Україна, Велика Британія та Норвегія можуть приєднатися до європейської безпечної супутникової мережі IRIS². Про це пише Euractiv.

Європейську супутникову систему IRIS² розробляють як альтернативу мережі Starlink компанії SpaceX Ілона Маска. Кубілюс зазначив, що країни поза межами ЄС мають великий потенціал для участі у багатомільярдній космічній програмі.

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«Я не заперечував би», — відповів комісар на запитання про можливе офіційне долучення цих держав до програми. Він наголосив, що Велика Британія має значний досвід у космічній галузі, а Україна володіє потужним потенціалом, оскільки за радянських часів була ключовим космічним центром.

Зі згаданих країн переговори щодо участі в IRIS² вже веде Норвегія. Натомість ні Україна, ні Велика Британія поки не розпочинали офіційних переговорів про приєднання до програми.

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Потреба у європейській альтернативі зростає через залежність України від послуг SpaceX. Українські військові широко використовують супутникову мережу Starlink для зв’язку під час війни проти російських військ, що вторглися на її територію. Водночас фахівці занепокоєні домінуванням Starlink на ринку космічного зв’язку.

Європейська супутникова мережа IRIS² коштуватиме 10,6 мільярда євро. Система міститиме понад 290 супутників, і її планують запустити у 2030-х роках. Це дозволить отримати значну частку ринку космічного зв’язку.

Ісландія, яка також є країною Європейської економічної зони поряд із Норвегією, вже завершила переговори з Європейською комісією про участь в IRIS².

Кубілюс зробив цю заяву через кілька тижнів після оприлюднення проєкту Космічного закону ЄС. Документ подала Комісія 25 червня, що спричинило інтенсивні залаштункові переговори про сферу дії нових правил.

Хоча остаточне ухвалення законодавства триватиме роки, його положення можуть згодом обмежити доступ компаній на кшталт SpaceX до споживачів ЄС.

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Комісар зауважив, що негативної реакції на проєкт нового законодавства немає. «Наразі жодних натяків на те, що американці відреагують на Космічний акт ЄС, я не отримував», — сказав Кубілюс після повернення з поїздки до США, яка тривала з 17 по 22 липня.