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Рада ЄС схвалила приєднання Молдови до зони «роумінг як вдома» з 2026 року

НовиниТелеком
Роумінг як вдома (Roam Like at Home)

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про долучення Молдови до «роумінгу як вдома» (Roam like at Home) ЄС з 1 січня 2026 року. Це дасть змогу громадянам Молдови користуватися мобільним зв’язком та інтернетом на території Євросоюзу без додаткових тарифів. Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.

Нове рішення передбачає взаємні умови для користувачів мобільного зв’язку. Громадяни Молдови у країнах ЄС, а також громадяни Євросоюзу у Молдові зможуть телефонувати, надсилати SMS і користуватися мобільними даними за внутрішніми тарифами своїх операторів.

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Угода гарантує користувачам роумінгу однакову якість і швидкість мобільної мережі, як удома. Крім того, угода забезпечує безоплатний доступ до служб екстреної допомоги на всій території її дії.

Нагадаємо, що аналогічне рішення щодо України Рада ЄС ухвалила 14 липня цього року. Таким чином, обидві країни отримають доступ до «роумінгу як вдома» одночасно — з початку 2026 року.

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На думку представників ЄС, приєднання Молдови до «роумінгу як вдома» сприятиме поступовій економічній інтеграції країни у внутрішній ринок ЄС. Це відповідає одній із ключових цілей угоди про асоціацію між Молдовою та Європейським Союзом, укладеної 2016 року.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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