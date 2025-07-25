Супутникова інтернет-мережа Starlink зазнала одного з найбільших технічних збоїв у своїй історії. Проблеми з підключенням торкнулися десятків тисяч користувачів у США і Європі. Збій тривав приблизно 2,5 години через неполадки в ключових внутрішніх програмних службах.

Перші ознаки проблем з’явилися вчора близько 22:00 за київським часом. Сервіс моніторингу Downdetector зафіксував пік скарг на рівні 61 тисячі повідомлень від користувачів.

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Офіційну позицію SpaceX щодо інциденту оприлюднили в акаунті Starlink у соцмережі X. Віцепрезидент компанії Майкл Ніколлс пояснив природу проблеми. За його словами, збій стався через відмову критично важливих програмних компонентів, які керують усією супутниковою мережею.

Систему повністю поновили через 2,5 години після початку події. Технічні фахівці SpaceX працювали над усуненням неполадок упродовж усього цього періоду.

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Збій вплинув на роботу українських військових підрозділів. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді надав офіційні подробиці. Зв’язок повністю поновили на всіх напрямках з 00:35 до 01:05 ночі п’ятниці. Бойові дії тривали без переривання, однак онлайн-трансляції були тимчасово недоступні.

Невідомо, чи торкнувся збій роботи Starshield – військового підрозділу SpaceX, який обслуговує контракти Пентагону й американських розвідувальних служб на мільярди доларів.

Фахівці називають інцидент винятковим для найуспішнішої бізнес-сфери SpaceX. Аналітики розглядають різні версії причин збою. Серед можливих варіантів називають невдале програмне оновлення або кібератаку на інфраструктуру.

Експерти порівнюють ситуацію з торішнім інцидентом CrowdStrike. Тоді оновлення програми кібербезпеки спричинило глобальні технічні проблеми. Збій вплинув на авіаперевезення й роботу 8,5 мільйона пристроїв Windows. В Україні тоді виникли проблеми в «Новій пошті», Sense Bank і Vodafone.

Starlink обслуговує понад 6 мільйонів користувачів у 140 країнах світу. SpaceX запустила понад 8 тисяч супутників мережі з 2020 року. Компанія розвиває співпрацю з оператором T-Mobile для покриття територій без мобільного зв’язку.