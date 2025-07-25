Федеральна комісія зв’язку США (FCC) офіційно дозволила об’єднання медіаконгломерату Paramount Global зі студією Skydance Media. Угода передбачає купівлю Paramount компанією Skydance за 8 мільярдів доларів і створення об’єднаного медіахолдингу вартістю 28 мільярдів доларів. Про це йдеться в пресрелізі відомства.

Рішення FCC ухвалили голосами двох членів комісії проти одного. Проти злиття висловилася представниця Демократичної партії Ганна Гомез, яка назвала дії Paramount «боягузливою капітуляцією» перед адміністрацією президента.

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Глава FCC Брендан Карр, представник республіканців, позитивно оцінив перспективи злиття. «Американці більше не довіряють традиційним загальнонаціональним ЗМІ щодо повного, точного й справедливого висвітлення подій. Настав час змін», – зазначив він у коментарі для преси.

Щоб отримати схвалення регулятора, головний виконавчий директор Skydance Девід Еллісон взяв на себе низку зобов’язань. Компанія гарантуватиме «справедливе, неупереджене й засноване на фактах» висвітлення подій у новинних службах об’єднаного медіаконцерну. Редакційна політика має відображати весь спектр політичних думок американської аудиторії.

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Skydance також зобов’язалася не запроваджувати програми DEI (різноманітність, рівність, інклюзивність). Ліквідації таких ініціатив активно вимагає адміністрація президента Дональда Трампа. Додатково компанія обіцяє інвестувати 1,5 мільярда доларів у розвиток Paramount, зокрема для підтримки місцевого мовлення. Цей сегмент медіаринку США опинився під загрозою через припинення урядом фінансування суспільних мовників NPR і PBS.

Під час реформування новинних служб об’єднаної компанії створять посаду омбудсмена в CBS News. Цей фахівець розглядатиме скарги на упередженість та інші редакційні проблеми.

Схваленню злиття передували складні переговори й досудове врегулювання конфлікту з президентом Трампом. Він звинувачував телекомпанію CBS у редагуванні інтерв’ю з його суперницею на виборах 2024 року Камалою Гарріс. Після цього CBS також оголосив про закриття «Пізнього шоу зі Стівеном Кольбером», ведучий якого активно критикував Трампа.

Критики угоди серед демократів вважають, що Paramount Global навмисно пішов на поступки адміністрації Трампа, щоб отримати схвалення FCC. Ганна Гомез також зазначила, що комісія перевищила свої повноваження, примусивши Paramount до досудової угоди з президентом, що підриває свободу преси.

Компанії оголосили про плани злиття ще в липні 2024 року. За інформацією газети The Wall Street Journal, сторони можуть закрити угоду протягом найближчих кількох тижнів.

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Paramount Global володіє популярними кінофраншизами «Найкращий стрілець» (Top Gun) і «Губка Боб Квадратні Штани» (SpongeBob SquarePants), телеканалами CBS, Comedy Central, Nickelodeon і MTV, стрімінговими сервісами та мовними активами в Великобританії, Австралії, Індії й Аргентині. Варто зазначити, що музичні канали MTV можуть припинити мовлення вже наприкінці цього року. До активів Skydance, однієї з провідних незалежних студій Голлівуду, належать такі блокбастери, як «Місія неможлива: Розплата. Частина перша» і «Топ Ґан: Меверік».