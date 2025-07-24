YouTube заробив $9,8 млрд на рекламі

Відеоплатформа YouTube показала істотне зростання рекламних доходів у другому кварталі 2025 року — $9,8 млрд. Цей показник перевищив торішній на 13% за той самий період, коли рекламні надходження становили $8,7 млрд. Такі цифри містить квартальний звіт материнської компанії Google Alphabet.

Ці фінансові результати YouTube перевищили прогнози фахівців. Аналітики очікували рекламні доходи платформи на рівні $9,6 млрд, зазначає TechCrunch.

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Високі доходи підтверджують і дослідження аудиторії. За даними нещодавнього звіту дослідницької компанії Nielsen, YouTube тричі поспіль тримає першість за часткою телевізійної аудиторії. Платформа охоплює 12,4% від загального часу перегляду телебачення.

Водночас конкуренти YouTube на ринку стримінгових сервісів теж активізуються. HBO Max і Amazon Prime Video збільшують обсяги реклами на своїх платформах.

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Найамбітніші плани має Netflix — компанія хоче подвоїти рекламні доходи протягом 2025 року. Хоча точних показників вона не розкриває, аналітик із Madison & Wall оцінює її рекламний сегмент приблизно в $3 млрд.

Такі вдалі фінансові результати YouTube засвідчують міцність бізнес-моделі відеоплатформи. Рекламні доходи зростають на тлі загального розвитку ринку цифрової реклами й збільшення часу, який користувачі витрачають на перегляд відеоконтенту.

Нагадаємо, що YouTube Music дозволить дослухати пісню на будь-якому гаджеті.