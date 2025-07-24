Китайський оператор протестував 6G зі швидкістю 280 Гбіт/с

Найбільший китайський оператор зв’язку China Mobile успішно завершив тестування експериментальної мережі зв’язку шостого покоління й досяг швидкості передавання даних 280 Гбіт/с. За таких показників файл розміром 50 ГБ передається всього за 1,4 секунди. Про це повідомляє портал MyDrivers.

Щоб реалізувати цей проєкт, компанія створила першу у світі маломасштабну експериментальну 6G-інфраструктуру, яка складається з 10 базових станцій. Водночас проєкт реалізовують виключно в дослідницьких цілях без комерційного використання на поточному етапі.

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Тестування показало виняткові результати — швидкість передавання даних, якої досягли, перевищує теоретичний максимум мереж 5G більш ніж у 14 разів. За таких пікових показників у 280 Гбіт/с користувачі зможуть завантажити двогодинний фільм у форматі Blu-Ray 4K за 1,4 секунди. Така швидкість значно перевищує можливості сучасних дротових технологій.

Після успішного тестування Чен Цзяньцзюнь, заступник генерального директора China Mobile, повідомив про амбітні плани компанії щодо подальшого розвитку технології. За попередніми оцінками фахівців, остаточна версія 6G-мережі може бути у 28 разів швидшою за нинішній зв’язок п’ятого покоління.

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Для досягнення таких амбітних цілей потрібні значні ресурси. Тому China Mobile інвестувала у дослідження й розробки в галузі 6G понад 39,1 млрд юанів, що становить більш як $5,4 млрд. Крім того, компанія бере участь у чотирьох ключових національних проєктах у галузі науково-технічного розвитку та сформувала перелік із десяти пріоритетних 6G-технологій.

Фото: Bağlantı Noktası Dergisi

Паралельно з розробкою інноваційної 6G-мережі оператор продовжує активний розвиток наявних мереж 5G та 5G-A. Наразі China Mobile побудувала найбільшу у світі мережу 5G, кількість базових станцій якої перевищує 2,4 млн одиниць. Це становить понад 30% від загальної кількості 5G-станцій у світі. Загальна ж кількість користувачів 5G-зв’язку у Китаї наразі становить більш як 1,118 мільярда осіб.

Завдяки масштабним інвестиціям компанія створила інфраструктуру, яка охоплює понад 90% адміністративних районів Китаю. Завдяки цьому мережа China Mobile посідає перше місце за більш ніж 300 міжнародними стандартами 5G.

Щодо комерціалізації нової технології, то загальнодоступну 6G-мережу китайські оператори планують запустити до 2030 року. На цей момент тривають випробування працездатності та продуктивності технології шостого покоління на створеній експериментальній інфраструктурі.

Варто зазначити, що Китай не єдина країна, яка активно розвиває 6G-технології. Японський оператор SoftBank також провів випробування мобільних мереж шостого покоління в реальних умовах, використовуючи частотний діапазон 7 ГГц. Компанія встановила три дослідні базові станції у центрі Токіо для оцінки можливостей покриття 6G порівняно з 5G в умовах щільної міської забудови.