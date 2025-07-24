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Телеканал «УНІАН» офіційно змінив назву на «УНІАН. Серіал»

НовиниТелебачення
Телеканал УНИАН / Телеканал УНІАН

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення внесла до реєстру зміни щодо логотипа телеканалу «УНІАН». Відтепер канал називатиметься «УНІАН. Серіал». Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 24 липня, пише «Детектор Медіа».

Зміни стосувалися компанії ТОВ «Дідживан», яка є юридичною особою каналу «УНІАН». Варто зазначити, що попри оновлення логотипа телеканал продовжує зберігати статус загальної тематики. Безпосередньо ребрендинг розпочнеться 28 липня цього року.

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Нова назва відображає справжню програмну політику мовника. Адже нині програмну сітку каналу формують переважно серіали. Серед них «Касл», «Нарко», «Злочин у раю», «Комісар Алекс», «Зниклі» тощо. Інформаційний контент представлений марафоном «Єдині новини», який виходить у нічному ефірі з 1:10 до 6:00.

Телеканал УНІАН. Серіал

Разом зі зміною назви канал оновлює своє позиціювання, зосереджуючись на детективних серіалах, повідомляє телеграм-канал «Телекритик». Мовник тепер презентує себе як простір для глядачів, які полюбляють розслідування з заплутаними сюжетами й непередбачуваними поворотами. Новий слоган каналу — «Дивись детектив».

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Перетворення каналу розпочалося у 2023 році зі зміни програмної концепції. Кількість інформаційно-аналітичних і публіцистичних програм скоротилася з восьми до чотирьох годин на добу. Натомість в ефірі з’явилися фільми й трансляції спортивних подій.

У січні цього року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення продовжила ліцензію телеканалу «УНІАН».

Новину оновлено 24 липня о 18:08. Додано інформацію від телеграм-каналу «Телекритик» щодо нового позиціювання каналу.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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