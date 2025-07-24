Нацрада оштрафувала провайдера на 40 тисяч гривень за відсутність ретрансляції каналу «Суспільне Чернігів»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала приватне підприємство «ТРК “Телком”» із селища Десна на Чернігівщині за те, що воно не виконувало зобов’язання щодо ретрансляції каналів універсального медіасервісу. Про це регулятор повідомив на своєму сайті.

Нацрада під час моніторингу зафіксувала, що провайдер порушив встановлені законом вимоги. Перевірка показала: в пакеті телевізійних каналів компанії не було ретрансляції «Суспільне Чернігів» — регіонального каналу, який входить до універсального медіасервісу.

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Інші обов’язкові для ретрансляції телеканали провайдер ретранслював без порушень. Приміром, у пакеті були парламентський канал «Рада», «Армія ТБ», а також два загальнонаціональні канали Суспільного мовлення — «Перший» і «Культура».

Розглянувши це порушення на засіданні 24 липня, регулятор ухвалив рішення оштрафувати провайдера на 40 тисяч гривень. Такий штраф передбачений за те, що провайдери не виконують зобов’язання щодо ретрансляції каналів універсального медіасервісу.

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Нагадаємо: концепцію універсального медіасервісу запровадив Закон України «Про медіа» замість попередньої «Універсальної програмної послуги». Склад УМС Національна рада затвердила 6 квітня 2023 року й встановила чіткі критерії для того, щоб телеканали потрапляли до обов’язкового переліку.

За цими критеріями до універсального медіасервісу входять суспільні медіа загальнонаціонального й регіонального рівнів, місцеві публічні телеканали, програми місцевої тематики з часткою локального контенту не менше 15%, парламентський канал, а також медіасервіси, які отримали дозволи на тимчасове мовлення.

Варто зазначити: це не перше порушення приватного підприємства «ТРК “Телком”». Раніше Національна рада оштрафувала цього ж провайдера на 248 тисяч гривень за ретрансляцію незареєстрованих іноземних телеканалів.