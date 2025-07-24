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«Мінцифри 2.0»: Уряд призначив п’ять нових заступників Федорова. Хто приєднався до команди?

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«Мінцифри 2.0»: Уряд призначив п'ять нових заступників

Уряд призначив п’ять нових заступників міністра цифрової трансформації під час масштабної реорганізації міністерства. Більшість призначених посадовців будували кар’єру безпосередньо в міністерстві, лише один перейшов із приватного сектору. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінцифри.

Михайло Федоров, який тепер обіймає посаду першого віцепрем’єр-міністра й міністра цифрової трансформації, пояснив логіку кадрових змін. За його словами, останні пів року міністерство проходить системну трансформацію до «Мінцифри 2.0» після того, як запровадили OKR-методологію управління.

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«Ми переходимо на нову операційну модель та оптимізуємо внутрішні процеси», – зазначив очільник відомства. Водночас міністерство активно впроваджує штучний інтелект у всі сфери діяльності – від юридичного супроводу до управління персоналом.

Нові призначення стали частиною масштабної кадрової політики. Загалом за останній період у Мінцифри відбулося понад 70 кадрових змін різного рівня.

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Віталій Балашов

Віталій Балашов – кібербезпека й хмарні технології

Єдиний новопризначений заступник, який прийшов із приватного сектору. Раніше працював в компанії EPAM Digital, паралельно служить у лавах Збройних сил України. У Генеральному штабі виконує обов’язки техніка-програміста фінансового управління.

Його сфера відповідальності в Мінцифри охоплюватиме питання кібербезпеки держави й розвиток хмарних технологій для державного сектору.

Наталя Денікеєва

Наталя Денікеєва – цифрова економіка

Досвідчений співробітник міністерства з понад п’ятирічним стажем роботи в міністерстві. Кар’єрний шлях розпочинала з позиції керівника відділу, поступово підвищуючись у структурі міністерства.

Тепер курує напрям цифрової економіки, зокрема проєкт Дія.City та освітню платформу Code.ua. Також відповідає за підтримку стартап-екосистеми й цифровізацію грального бізнесу в Україні.

Валерія Коваль

Валерія Коваль – цифрові послуги

Працює в команді Мінцифри з моменту створення міністерства. До цього набувала експертного досвіду в галузі цифровізації в державному агентстві електронного урядування.

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Очолюватиме розвиток екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Основний фокус – розширення портфоліо цифрових й адміністративних послуг для громадян.

Станіслав Прибитько

Станіслав Прибитько – цифрова інфраструктура

Член команди міністерства з 2020 року. Розпочинав роботу начальником відділу розвитку мобільного зв’язку, згодом очолював департамент електронних комунікацій й радіочастотного спектра.

Відповідатиме за розвиток цифрової інфраструктури країни. Пріоритетними напрямами стануть забезпечення стійкого мобільного зв’язку й розширення доступу до інтернету.

Зоряна Стецюк

Зоряна Стецюк – цифрове урядування

У структурі Мінцифри з 2019 року, розпочинала як державна експертка з реінжинірингу процесів. За цей час накопичила значний досвід у галузі державної цифровізації.

Куруватиме GovTech-напрям, що передбачає цифровізацію органів влади й розвиток електронних реєстрів. Також відповідатиме за системну взаємодію з посадовими особами з цифрової трансформації (CDTO) в інших відомствах.

Попередні заступники Олексій Вискуб й Олександр Борняков залишаються на своїх посадах першого заступника й заступника з євроінтеграції відповідно.

Федоров охарактеризував ці призначення як початок трансформації в «Мінцифру 2.0» з більш амбітними цілями та розширеним функціоналом. Зміни супроводжуються оновленням місії, візії й HR-стратегії міністерства.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду першого віцепрем’єр-міністра, зберігши за ним портфель міністра цифрової трансформації. У новій ролі він анонсував запуск дашборду «з усіх ключових даних життя держави» та заявив про плани перетворення «Дії» на ШІ-агента.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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