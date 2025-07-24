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«Київстар» втретє намагається придбати фармацевтичний сервіс Tabletki.ua

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«Київстар» та Tabletki.ua

Телекомунікаційна компанія «Київстар» знову звернулася до регулятора із проханням дозволити купівлю онлайн-платформи для замовлення ліків Tabletki.ua. Як повідомляє Forbes, це вже третя спроба оператора отримати згоду на купівлю компанії «МТПК», яка володіє популярним фармацевтичним сервісом.

Заявку до Антимонопольного комітету України подали 7 липня 2025 року. Однак це не перша спроба оператора — дві попередні були невдалими. Вперше «Київстар» звертався до АМКУ в листопаді 2024 року, але документи повернули через невідповідність вимогам. Повторну заявку в лютому 2025 року регулятор також відхилив.

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Причина постійних відмов, за інформацією джерел видання, полягає в різному трактуванні частки ринку майбутнього об’єднаного бізнесу. Водночас Антимонопольний комітет побоюється створення монополії через поєднання сервісу онлайн-запису до лікарів Helsi, де «Київстару» належать 98% акцій, із фармацевтичною платформою Tabletki.ua.

Тим часом Tabletki.ua лишається одним із найпопулярніших медичних сервісів країни. Щомісячна аудиторія цієї платформи сягає 10 мільйонів користувачів. Сервіс працює як агрегатор аптечних мереж і дає змогу шукати потрібні медикаменти, перевіряти їхню наявність та бронювати для подальшого придбання в офлайн-аптеках.

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Компанією володіють кілька власників. Найбільшу частку мають засновники: Олександрові й Наталії Муравщик належать по 23% акцій, Євгену Муравщику — 10%. Серед решти співвласників — Юрій Савчин із часткою 20%, Володимир Осьмачко з 15% та Вадим Рогатинський із 9%.

Станом на минулий рік до сервісу долучили понад 12 тисяч аптек, що становить близько 70% усього фармацевтичного ритейлу України. Загальний обсяг продажів лікарських засобів через платформу у 2024 році склав 25 мільярдів гривень. При цьому компанія отримує прибуток від комісії в розмірі 2% з кожної угоди.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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