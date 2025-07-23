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Туреччина заблокувала доступ до восьми міжнародних eSIM-сервісів

НовиниТелеком
eSIM

Турецьке управління з інформаційних технологій та зв’язку (BTK) заблокувало кілька популярних міжнародних платформ віртуальних сім-карт (eSIM). До переліку заблокованих увійшли вісім сервісів, серед яких Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim і BNESIM. Про це повідомляє турецьке видання Cumhuriyet.

Внаслідок цього користувачі з Туреччини не можуть відвідувати офіційні сайти заблокованих операторів та користуватися їхніми мобільними додатками для купівлі та активації eSIM. Водночас інші міжнародні eSIM-провайдери працюють без обмежень.

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Офіційно BTK пояснює блокування браком у компаній відповідних ліцензій на надання телекомунікаційних послуг у Туреччині. Експерти припускають, що такі заходи мають підтримати національних мобільних операторів та зменшити конкуренцію з боку закордонних альтернатив.

Обмеження стосуються лише способів доступу до сервісів. Раніше активовані eSIM працюють до завершення терміну дії. Для оформлення нових віртуальних карток або продовження чинних турецькі користувачі можуть скористатися VPN-сервісами.

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Рішення щодо eSIM-платформ є частиною загальної стратегії протекціонізму у сфері телекомунікацій. Так, Туреччина заборонила використовувати ввезені з-за кордону смартфони понад 120 днів без обов’язкової реєстрації за IMEI-номером. У 2025 році вартість такої реєстрації становить 45 953 турецьких ліри (приблизно 47 500 грн).

Крім того, в країні заблоковано сервіс Booking.com для бронювання в Туреччині. Суд визнав, що платформа порушує антимонопольне законодавство й ущемляє інтереси місцевих турагентів.

Нагадаємо, технологія eSIM дає змогу вбудувати віртуальну сім-карту безпосередньо у смартфон або планшет. Користувачі можуть віддалено активувати картку та отримати доступ до мобільного інтернету за кордоном за тарифами, які часто виявляються вигіднішими за роумінг національних операторів або туристичні пропозиції місцевих провайдерів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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