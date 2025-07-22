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Vodafone Україна надала Нацполіції доступ до власного сервісу розсилки SMS

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Національна поліція та Vodafone об'єднали зусилля для розшуку дітей

Національна поліція України підписала угоду з оператором Vodafone Україна щодо використання корпоративного SMS-сервісу для допомоги в розшуку дітей. Про це редакції Mediasat повідомили у відділі зовнішніх відносин Vodafone Україна.

За меморандумом поліція отримає доступ до платформи масових розсилок Telescope. Система працює завдяки технологіям Big Data й використовує алгоритми для таргетованого відбору аудиторії за критеріями місцеперебування, віку, статі та інтересів.

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Нова система дасть змогу працівникам поліції самостійно налаштовувати розсилку повідомлень з описом зниклої дитини. Сповіщення надсилатимуться абонентам у конкретному географічному районі, враховуючи демографічні показники цільової групи.

За даними Національної поліції, шанси на успішний розшук зниклої дитини зростають у кілька разів, коли до пошуків долучається якнайбільше людей. Особливо важливими є перші години після повідомлення про зникнення.

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«Безпека та захист наших дітей є головним пріоритетом. Комплексна система пошуку зниклих дітей вже довела свою ефективність і ми прагнемо постійно її вдосконалювати. Співпраця з Vodafone Україна — це потужний крок для ще швидшого та ширшого інформування суспільства, що є критично важливим для успішного повернення кожної дитини», — заявив начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Василь Богдан.

Директорка з корпоративного управління і контролю Vodafone Україна Ольга Дейнега підкреслила готовність компанії використовувати власні технологічні рішення для суспільного блага. «Дякую Національній поліції за довіру та за готовність об’єднати зусилля заради безпеки дітей. Ми у Vodafone Україна переконані, що технології мають служити людям», — зазначила вона.

Представниця оператора також звернулася до абонентів з проханням не ігнорувати службові повідомлення від правоохоронних органів, адже пильність громадян може вирішити долю зниклої дитини.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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