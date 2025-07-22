UARU

UARU

У Японії провели польові тести 6G на частотах 7 ГГц

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6G
Изображение: Ferra

Японський оператор зв’язку SoftBank провів випробування мобільних мереж шостого покоління в реальних умовах, використовуючи частотний діапазон 7 гігагерців. Компанія встановила три дослідні базові станції у центрі Токіо, щоб оцінити можливості покриття 6G порівняно із 5G за умов міської забудови. Про це йдеться у пресрелізі SoftBank Corp.

Випробування компанія провела разом із фінською Nokia, застосувавши технологію Massive MIMO. Тестові базові станції мали статус «передкомерційних» і працювали в діапазоні сантиметрових радіохвиль від 3 до 30 гігагерців.

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Японський телекомунікаційний оператор SoftBank провів випробування мобільних мереж шостого покоління просто неба
Японський телекомунікаційний оператор SoftBank провів випробування мобільних мереж шостого покоління просто неба. Фото: SoftBank Corp.

Частотний діапазон 7 ГГц вважають компромісним варіантом для майбутніх мереж 6G. Цей діапазон забезпечує баланс між швидкістю передавання даних і зоною покриття базової станції. На відміну від вищих частот міліметрового діапазону, 7 ГГц дає змогу охопити більшу територію, зберігаючи високу пропускну здатність.

Технологія Massive MIMO застосовує значно більше антен порівняно зі звичайними рішеннями. Завдяки цьому одна базова станція може одночасно обслуговувати більше абонентів. Такий варіант особливо дієвий у місцях із високим навантаженням на мережу.

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За словами представників SoftBank, діапазон від 7 до 24 гігагерц може стати основою для розгортання мобільних мереж шостого покоління. Проте для покриття великих територій використання навіть 7 ГГц лишається економічно недоцільним через потребу у встановленні багатьох базових станцій.

Результати дослідження представлять на Всесвітній конференції з радіозв’язку МСЕ-Р у 2027 році. На цій конференції зазвичай затверджують нові стандарти зв’язку й виділяють частотні діапазони для комерційного використання. Міжнародний союз електрозв’язку досі не визначив офіційні частоти для мереж 6G.

Частоти 7 ГГц за характеристиками ближчі до діапазону нижче 6 ГГц, аніж до високочастотних міліметрових хвиль. Зважаючи на обмеженість доступного частотного ресурсу та зростальні потреби у пропускній здатності, ймовірність застосування цього діапазону для 6G лишається високою.

Японські дослідження є частиною світових зусиль із впровадження мереж шостого покоління. Водночас у Швеції випробовують 6G-технології для створення автомобільного руху без аварій. Експерименти проводять у спеціалізованому випробувальному центрі AstaZero, створеному шведським науковим інститутом RISE.

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Редакція Mediasat
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