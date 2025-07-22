Латвійський суд скасував рішення регулятора про позбавлення ліцензії телеканалу «Дождь»

Окружний адміністративний суд Риги скасував рішення Національної ради з питань електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) про позбавлення ліцензії на мовлення телеканалу «Дождь». Про це у соціальній мережі X повідомив керівник латвійського медіарегулятора Іварс Аболіньш.

Голова регулятора оголосив, що оскаржуватиме судове рішення. «Скасували тільки рішення регулятора, але програма як така до Латвії не повернеться», – написав Аболіньш у своєму дописі. Він також пообіцяв надати докладніші коментарі після офіційного оголошення вердикту, пише Deutsche Welle.

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Головний редактор телеканалу «Дождь» Тихон Дзядко схвально оцінив судове рішення. «Через два з половиною роки справедливість нарешті відновили», – прокоментував він рішення суду. Дзядко висловив надію, що це стане початком повернення каналу до кабельних мереж Латвії й інших балтійських країн, попри заяви регулятора про подальше оскарження.

Зауважимо, що окружний адміністративний суд розглядав справу в апеляційному порядку. Раніше суд першої інстанції відхилив скаргу представників телеканалу на рішення регулятора.

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Національна рада з питань електронних засобів масової інформації Латвії позбавила «Дождь» ліцензії на мовлення 2022 року. Таке рішення обґрунтували «загрозою національній безпеці й громадському порядку». Це фактично заборонило каналу мовлення на всій території Європейського Союзу.

Телеканал «Дождь» до 2022 року мовив із території Росії. Після початку повномасштабної російської агресії проти України редакція переїхала до Латвії. Згодом канал був змушений покинути й цю країну через скасування ліцензії.

Нині телеканал отримав нову ліцензію на мовлення в Нідерландах і перебазувався до Амстердама. Головний редактор Тихон Дзядко раніше заявляв, що редакція не планує повертатися до Латвії, проте продовжуватиме боротися за скасування рішення регулятора.

У січні Дзядко пояснив позицію каналу: «Дождь» був змушений покинути Росію через антивоєнну позицію та неприйняття війни проти України. «Ми не можемо миритися з плямою, яку залишили на нашій репутації під час засідання, на яке нас навіть не запросили», – заявив він латвійському виданню LSM.