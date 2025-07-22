КПІ та «Укртелеком» започатковують спільну програму підготовки телеком-фахівців нової генерації

Національний оператор зв’язку «Укртелеком» підписав угоду про стратегічне партнерство з Національним технічним університетом України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Співпраця спрямована на розвиток освітніх програм у галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій й підготовку нової генерації ІТ- і телеком-фахівців. Про це йдеться у пресрелізі «Укртелеком».

Угода передбачає комплексну взаємодію між телекомунікаційною компанією й провідним технічним університетом країни. Партнерство охоплює спільну розробку й оновлення освітніх програм з акцентом на практичну підготовку студентів і бізнес-орієнтованість навчального процесу.

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Серед ключових напрямів співпраці — модернізація матеріально-технічної бази університету й реалізація науково-дослідних проєктів. «Укртелеком» планує запустити сертифікатні програми для студентів, організувати виробничу практику й стажування з перспективою подальшого працевлаштування у компанії.

Угода також передбачає програми підвищення кваліфікації й проведення освітніх заходів — семінарів, тренінгів і майстер-класів. Такий формат співпраці дасть змогу поєднати теоретичні знання з практичним досвідом роботи у телекомунікаційній галузі.

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«Укртелеком завжди підтримував і буде підтримувати українську освіту. Ми переконані, що саме молодь, яка сьогодні здобуває знання, формує нові технологічні підходи та сміливо дивиться у майбутнє, є ключем до сталого розвитку телеком-галузі», — зазначив генеральний директор АТ «Укртелеком» Юрій Курмаз.

Керівник компанії підкреслив унікальність досвіду фахівців «Укртелеком», які працюють у воєнних умовах. «Наші фахівці — це люди, які щодня будують і відновлюють телекомунікаційну інфраструктуру в умовах війни, протистоять кібератакам та забезпечують захищений периметр нашої мережі», — додав Юрій Курмаз.

Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко відзначив важливість партнерства для розвитку університету. «Для КПІ партнерство з такою високотехнологічною компанією — потужний імпульс для розвитку», — заявив він.

Анатолій Мельниченко підкреслив масштаби підготовки фахівців в університеті: п’ять факультетів і навчально-наукових інститутів готують спеціалістів у сфері телекомунікацій, ще п’ять — у сфері інформаційних технологій.

«Поєднання сучасних технологій, реальних бізнес-кейсів, наукового підходу та якісної інженерної освіти відкриває нові можливості: для наших студентів — у навчанні й працевлаштуванні, для викладачів — у дослідженнях, а для країни — у реалізації надважливих проєктів, зокрема й подвійного призначення», — підсумував ректор.

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Стратегічне партнерство між «Укртелеком» і КПІ ім. Ігоря Сікорського стане кроком до створення інноваційної екосистеми у сфері телекомунікацій та інформаційних технологій. Співпраця покликана забезпечити галузь висококваліфікованими кадрами й сприяти технологічному розвитку України.

Фото: пресслужба «Укртелеком»

Варто зазначити, що це не перше партнерство «Укртелекома» й КПІ. Раніше оператор уже розпочав співробітництво з Інститутом спеціального зв’язку та захисту інформації (ІСЗЗІ) Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» для поліпшення практичної підготовки майбутніх фахівців з інфокомунікаційних технологій і кібербезпеки.