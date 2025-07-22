Кількість користувачів 5G у Китаї перевищила 1,1 мільярда осіб

Станом на кінець червня 2025 року кількість користувачів 5G-зв’язку у Китаї становила 1,118 мільярда осіб, а кількість базових станцій 5G досягла 4,55 мільйона. Частка ж користувачів 5G вже перевищила 79%. Згідно з даними інформаційного агентства «Сіньхуа», країна й надалі лідирує у світі за темпами впровадження технологій 5G.

Міністерство промисловості й інформатизації Китаю підтвердило стрімке зростання кількості користувачів мобільного зв’язку 5G. Від листопада 2024 року кількість абонентів 5G зросла з 1,002 мільярда до поточних 1,118 мільярда — приріст понад 116 мільйонів.

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Кількість користувачів мобільних телефонів у мережах трьох основних китайських операторів зв’язку досягла 1,79 мільярда станом на листопад 2024 року. Отже, частка користувачів 5G серед усіх абонентів мобільного зв’язку перевищує половину.

Китайські оператори зв’язку активно розбудовують інфраструктуру високошвидкісних мереж. Наразі у 168 житлових комплексах, промислових підприємствах і технологічних парках успішно запустили оптичні наземні мережі 10G, які забезпечують ще вищу швидкість передавання даних.

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Динамічний розвиток мереж 5G у Китаї свідчить про амбітні плани країни щодо цифрової трансформації економіки й створення технологічної основи для впровадження інновацій у різних галузях.