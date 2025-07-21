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YouTube Music впровадив синхронізацію прогресу відтворення на різних пристроях

НовиниСтримінгові сервіси
YouTube Music

Google запустив нову функцію у музичному стримінговому сервісі YouTube Music, завдяки якій користувачі зможуть продовжувати слухати композиції з того самого місця під час переходу між різними пристроями. Про це пише Android Police.

Нововведення доступне у версії програми 8.26.51. Функція працює на смартфонах, планшетах, персональних комп’ютерах, телевізорах і у веббраузері. Користувачі можуть припинити відтворення пісні на одному пристрої й продовжити слухання з того ж місця на будь-якому іншому пристрої.

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Головна особливість нового рішення — можливість одночасної роботи з кількома недослуханими композиціями. На головній сторінці програми під піснями з’являється смужка прогресу, яка показує місце зупинки відтворення. Щоб продовжити слухання, достатньо торкнутися композиції.

Сервіс запам’ятовує прогрес відтворення не тільки окремих пісень, а й цілих альбомів та плейлистів. Це дає змогу зберігати відомості про місце зупинки водночас у кількох музичних колекціях, що вирізняє YouTube Music серед інших сервісів.

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Хоча у зручності синхронізації YouTube Music поки що програє таким платформам, як Spotify, нова функція має свої сильні сторони. Насамперед — можливість одночасного збереження прогресу в різних плейлистах та альбомах, а не лише поновлення відтворення одного списку композицій.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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