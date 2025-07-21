У VEON мріють про народне IPO «Київстару» в Україні

Компанія VEON може провести народне первинне публічне розміщення акцій (IPO) оператора «Київстар» серед вітчизняних інвесторів. Втім реалізувати цей план можна буде лише після завершення воєнного стану й зняття валютних обмежень. Про це пише агентство «Інтерфакс-Україна».

«Моя мрія — зробити з “Київстар” народне IPO. Ми маємо регуляторні виклики на шляху втілення цієї мрії, але готові повною мірою працювати з урядом України й фінансовим сектором, аби це зробити», — заявив засновник і голова правління VEON Огі К. Фабела II. Він наголосив, що компанія хоче надати можливості для інвестування також українським громадянам.

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Генеральний директор «Київстару» Олександр Комаров підтвердив наміри керівництва материнської компанії одночасно розмістити акції оператора як на американському ринку NASDAQ, так і в Україні. Водночас він зазначив основні перешкоди для втілення таких планів у нинішніх умовах.

«В Україні майже не існує майданчика, його треба створювати. Тому ми дивилися на механізми, як акції, розміщені на NASDAQ, можна завести в Україну», — пояснив Комаров. До початку повномасштабної війни це було можливо через спеціальну процедуру згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

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Утім введені на час воєнного стану валютні обмеження унеможливлюють такий варіант, адже цінні папери номіновані у валюті. «Щоб український ринок акцій “Київстар” жив, як живе зовнішній ринок, потрібна постійна можливість платити за кордон, якої зараз немає», — констатував керівник оператора.

Комаров висловив сподівання, що після зняття обмежень компанія зможе ввести цінні папери в український обіг. Він вважає символічним потенційне представлення в Україні акцій із тікером «KYIV».

Фабела позиціює майбутній лістинг як сигнал відкритості України для інвестицій. «У ситуації, в якій ми перебуваємо зараз, ми хочемо бути маяком, який говорить, що Україна відкрита для інвестицій: заходьте, іноземні інвестори, а потім знайдімо спосіб, щоб і місцеві інвестори також стали нашими акціонерами», — підсумував він.

VEON оголосила про плани лістингу «Київстару» на NASDAQ у січні цього року. Для цього підписали угоду про об’єднання бізнесу зі спеціалізованою компанією з придбання активів Cohen Circle для опосередкованого лістингу українського оператора.

Материнська компанія «Київстару» матиме назву Kyivstar Group Ltd і буде зареєстрована на NASDAQ під тикером «KYIV» замість нинішнього тикера Cohen Circle (CIRR). VEON збереже контрольний пакет — щонайменше 80% випущеного й неоплаченого капіталу. Оціночна вартість «Київстару» на момент укладення угоди становила 2,21 мільярда доларів.

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У липні компанії оголосили про залучення близько 52,3 мільйона доларів від акредитованих інституційних інвесторів, серед яких Helikon та Clearline. Спочатку лістинг планували на третій квартал, наразі компанія сподівається завершити процедуру до кінця цього року.

Станом на березень цього року «Київстар» лишається найбільшим телекомунікаційним оператором України з 22,7 мільйона абонентів мобільного зв’язку й понад 1,1 мільйона абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використання 4G, Big Data, хмарних рішень, кіберзахисту й цифрового телебачення. Заявлений обсяг інвестицій у нові телекомунікаційні технології на період 2023-2027 років становить 1 мільярд доларів.

VEON обслуговує майже 160 мільйонів клієнтів у шести країнах, де живе понад 7% населення світу, надаючи конвергентний зв’язок і цифрові послуги.