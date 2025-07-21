Швеція розпочала тестування мобільного зв’язку шостого покоління (6G), щоб створити повністю безпечний автомобільний рух без аварій. Про це повідомляє Digital Trends.

Експерименти проводять у спеціалізованому випробувальному центрі AstaZero, що його створив шведський науковий інститут RISE (Research Institutes of Sweden). Дослідники розробляють революційні рішення для автомобільної безпеки, застосовуючи найсучасніші мережеві технології.

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Керівник проєкту Петер Яневік розповідає, що мережі 6G забезпечать надшвидкий і високонадійний зв’язок між автомобілями, дронами та міською інфраструктурою. Технологія допоможе створити цілісну систему спостереження за дорожньою ситуацією наживо.

На практиці це означає використання дронів для швидкого сканування місць дорожніх пригод. Безпілотники зможуть миттєво створювати докладні карти перешкод і передавати дані іншим учасникам руху для безпечного об’їзду небезпечних ділянок.

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Впровадження 6G-технологій обіцяє значно зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, суттєво скоротити затори на дорогах і знизити рівень шкідливих викидів у містах. Проте щоб втілити ці амбітні плани, потрібно досягти майже бездоганної надійності зв’язку на рівні понад 99,999%.

Центр AstaZero став першим у світі спеціалізованим майданчиком для тестування 6G-обладнання виробниками. Тут вивчають критично важливі питання безпеки зв’язку та захисту від кіберзагроз. Окрему увагу приділяють конфіденційності, зокрема розробляють правила використання дронів у міському середовищі без порушення приватності громадян.

Наступні етапи дослідження передбачають впровадження систем штучного інтелекту. Це дозволить автомобілям правильно оцінювати дорожню ситуацію навіть за слабкого або нестійкого сигналу мережі.