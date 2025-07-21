UARU

UARU

У Швеції розпочали випробування 6G-мереж для розумного автотранспорту

НовиниТехнології
6G
Иллюстрация: Icons of Infrastructure

Швеція розпочала тестування мобільного зв’язку шостого покоління (6G), щоб створити повністю безпечний автомобільний рух без аварій. Про це повідомляє Digital Trends.

Експерименти проводять у спеціалізованому випробувальному центрі AstaZero, що його створив шведський науковий інститут RISE (Research Institutes of Sweden). Дослідники розробляють революційні рішення для автомобільної безпеки, застосовуючи найсучасніші мережеві технології.

- Реклама -

Керівник проєкту Петер Яневік розповідає, що мережі 6G забезпечать надшвидкий і високонадійний зв’язок між автомобілями, дронами та міською інфраструктурою. Технологія допоможе створити цілісну систему спостереження за дорожньою ситуацією наживо.

На практиці це означає використання дронів для швидкого сканування місць дорожніх пригод. Безпілотники зможуть миттєво створювати докладні карти перешкод і передавати дані іншим учасникам руху для безпечного об’їзду небезпечних ділянок.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Впровадження 6G-технологій обіцяє значно зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, суттєво скоротити затори на дорогах і знизити рівень шкідливих викидів у містах. Проте щоб втілити ці амбітні плани, потрібно досягти майже бездоганної надійності зв’язку на рівні понад 99,999%.

Центр AstaZero став першим у світі спеціалізованим майданчиком для тестування 6G-обладнання виробниками. Тут вивчають критично важливі питання безпеки зв’язку та захисту від кіберзагроз. Окрему увагу приділяють конфіденційності, зокрема розробляють правила використання дронів у міському середовищі без порушення приватності громадян.

Наступні етапи дослідження передбачають впровадження систем штучного інтелекту. Це дозволить автомобілям правильно оцінювати дорожню ситуацію навіть за слабкого або нестійкого сигналу мережі.

- Реклама -
  • Позначки
  • 6G

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

У VEON мріють про народне IPO «Київстару» в Україні

Компанія VEON може провести народне первинне публічне розміщення акцій (IPO) оператора «Київстар» серед вітчизняних інвесторів.
Новини

Балерина, косатка, недогризок та інше: у 2026 році з’являться нові емодзі

Консорціум Unicode оприлюднив підсумковий перелік емодзі, які ввійдуть у стандарт Unicode 17.0 й з'являться на пристроях наступного року.
Новини

«Поверхность ТВ» отримала права на трансляцію матчів футбольних чемпіонатів Польщі, Данії й Швейцарії

«Поверхность ТВ» отримала права на трансляцію футбольних чемпіонатів Польщі, Данії й Швейцарії. Матчі показуватимуть на 5 каналах групи.
Новини

Корейські науковці створили повністю біорозкладні провідні волокна для носимої електроніки

Дослідники із Сеульського університету створили проривну технологію виробництва електропровідних волокон, які повністю розкладаються у природному середовищі.
Новини

«Вартові Різдва»: вийшов перший офіційний трейлер української різдвяної комедії від 1+1 media

18 липня 2025 року відбулася прем'єра першого трейлера вітчизняної різдвяної комедії «Вартові Різдва» від медіагрупи 1+1 media.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати