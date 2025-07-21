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Qatar Airways обладнала 54 літаки високошвидкісним інтернетом Starlink

Пасажири Qatar Airways отримали безплатний інтернет зі швидкістю до 500 Мбіт/с

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SpaceX Starlink Aviation

Катарська авіакомпанія Qatar Airways встановила на своїх широкофюзеляжних літаках Boeing 777 супутниковий інтернет Starlink від SpaceX. Компанія надає послугу пасажирам безплатно й забезпечує швидкість до 500 Мбіт/с. Наразі цією технологією обладнали 54 повітряні судна авіаперевізника, повідомляє Qatar Tribune.

Швидкість з’єднання на борту літака співставна з домашнім оптоволоконним інтернетом. Вона в кілька разів перевищує можливості звичайних геостаціонарних супутників. Затримка сигналу становить лише 20-40 мілісекунд замість попередніх 600 мс.

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Пасажири можуть користуватися всіма інтернет-послугами протягом усього польоту. Їм доступні потокове відео, завантаження файлів, соціальні мережі й обмін мультимедійним контентом. Інтернет працює навіть під час зльоту, посадки, кермування та стоянки літака.

Супутниковий інтернет Starlink з’явився в авіаційній галузі 2022 року. Технологія докорінно змінила підходи до забезпечення зв’язку на борту літаків. Авіакомпанії почали встановлювати спеціальні модулі, щоб надавати пасажирам високошвидкісний доступ до мережі.

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Qatar Airways планує розширити охоплення швидкісним інтернетом на додаткові 60 літаків Airbus A350. Це дасть змогу збільшити кількість пасажирів, які матимуть доступ до сучасних онлайн-послуг під час польотів.

Starlink — це мережа низькоорбітальних супутників, які забезпечують глобальне покриття інтернетом. Систему створила компанія SpaceX, і вона має значно кращі технічні характеристики порівняно зі звичайними супутниковими технологіями.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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