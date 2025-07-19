Консорціум Unicode оприлюднив підсумковий перелік вперше створених емодзі, які можуть увійти у стандарт Unicode 17.0 й з’являться на смартфонах, планшетах і комп’ютерах всіх виробників. Презентацію провели напередодні Всесвітнього дня емодзі, який традиційно святкують 17 липня.

У підсумковий набір ввійшло дев’ять емодзі, відібраних із понад 160 запропонованих варіантів. Серед нових символів – «недогризок яблука», «балерина», «косатка», «тромбон», «скриня зі скарбами», «спотворене обличчя», «волохата істота» (відома як Бігфут або Сасквач), «хмара бійки» й «зсув ґрунту». За даними The Verge, нові символи стануть доступними користувачам навесні 2026 року.

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Створення й впровадження нових емодзі має свої особливості. Консорціум Unicode щороку розглядає пропозиції від користувачів з усього світу та затверджує підсумковий перелік символів. Після офіційного схвалення стандарту виробники операційних систем і пристроїв починають адаптувати емодзі під власний дизайн.

Офіційний випуск Unicode 17.0 запланований на вересень 2025 року. До того часу консорціум продовжуватиме працювати над попереднім переліком емодзі. Деякі з запропонованих символів можуть не потрапити до остаточної версії, водночас організація може додати нові варіанти або змінити вже наявні. Втім, починаючи з 2017 року всі емодзі, які оголошували публічно, зрештою потрапляли до підсумкового списку.

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Компанія Apple традиційно витрачає кілька місяців на створення власних версій емодзі у фірмовому дизайні. Як пише ресурс MacRumors, нові символи очікуються в одному з оновлень iOS 26, найімовірніше у версії iOS 26.4. Подібний підхід використовують й інші виробники – Google для Android, Microsoft для Windows та інші компанії.

Попередній набір емодзі 16.0, затверджений у вересні минулого року, містив вісім символів, серед яких «обличчя з мішками під очима», «відбиток пальця», «дерево без листя» й «арфа». Ці емодзі стали доступними користувачам iOS у березні цього року після виходу оновлення iOS 18.4.

Варто зазначити, що 2022 року Unicode Consortium оголосив про припинення додавання нових прапорів до набору емодзі. Проте у версії 16.0 несподівано з’явився прапор нормандського острова Сарк, що стало винятком із встановленого правила.