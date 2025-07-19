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«Поверхность ТВ» отримала права на трансляцію матчів футбольних чемпіонатів Польщі, Данії й Швейцарії

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Футбол
Фото: SYE News Service

Спортивна телекомпанія «Поверхность» отримала виняткові права на трансляцію футбольних матчів трьох європейських чемпіонатів. Українські вболівальники зможуть дивитися поєдинки польської Екстракляси (PKO BP Ekstraklasa), данської Суперліги (3F Superliga) та швейцарської Суперліги (Super League) на телеканалах компанії. Про це повідомила пресслужба «Поверхность ТВ».

Данська Суперліга й польська Екстракляса розпочалися вчора, 18 липня. Швейцарський чемпіонат стартує 25 липня.

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Польський чемпіонат повертається на українські екрани

Телеканали компанії транслюватимуть PKO BP Ekstraklasa упродовж двох сезонів на п’яти каналах. Матчі покажуть на Sport 1, Sport 1 Baltic, Sport 2, Sport 2 Baltic і Sport 3. Щотижня українські глядачі зможуть переглядати три поєдинки туру наживо.

Екстракляса славиться неповторною атмосферою на стадіонах і українськими футболістами у складах команд. Ліга набирає популярності в Європі завдяки видовищному й атакувальному стилю гри.

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Нагадаємо, попередній сезон польської Екстракляси 2024/25 в Україні показувала платформа «Київстар ТБ».

Данський та швейцарський чемпіонати на українському телебаченні

Данську 3F Superliga телеканали транслюватимуть упродовж двох сезонів на Sport 1, Sport 1 Baltic, Sport 2 і Sport 3. У першому турі глядачі побачать матчі «Брондбю» – «Сількеборг» та «Мідтьюлланн» – «Оденсе». Данський чемпіонат цікавий високим темпом гри й молодими талантами.

Швейцарська Super League повертається на українське телебачення після п’ятирічної перерви. «Поверхность ТВ» уклала контракт на три сезони. Серед матчів першого туру – поєдинки «Янг Бойз» – «Серветт» та «Санкт-Галенн» – «Базель». Швейцарський чемпіонат поєднує досвід, емоції й непередбачуваність результатів.

Щотижня телеканали покажуть наживо щонайменше два матчі з данського та швейцарського чемпіонатів.

Права на всі три чемпіонати діють на території України й країн Балтії (Литва, Латвія, Естонія).

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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