Дослідники із Сеульського університету створили проривну технологію виробництва електропровідних волокон, які повністю розкладаються у природному середовищі. Нова розробка може розв’язати проблему електронних відходів у сфері «розумного» текстилю й носимих пристроїв. Результати дослідження опубліковано в науковому журналі npj Flexible Electronics.

Створене волокно має основу з біорозкладного полібутиленадіпаттерефталату й мікрочастинок вольфраму. Серцевину матеріалу вкриває гнучкий водостійкий шар поліангідриду, який забезпечує механічну стабільність виробу.

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Технічні показники нового матеріалу вражають своїми характеристиками. Електропровідність сягає приблизно 2500 сіменсів на метр. Волокно може розтягуватися на 38% без пошкоджень і витримує понад 20 циклів прання. Матеріал також зберігає властивості після 5000 циклів згинання, що перевершує багато наявних рішень для електронного текстилю.

Нові волокна виробляють методом сухо-мокрого прядіння. Під час випробувань учені змогли виготовити безперервні нитки довжиною понад 10 метрів, що підтверджує промислову придатність технології.

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Біорозкладний електронний рукав складався з котушки бездротового живлення, електродів, датчика температури та екоемблеми. Фото: npj Flexible Electronics

Практичні випробування включали створення «розумного» рукава з інтегрованими датчиками температури, електроміографічними електродами й бездротовою котушкою живлення. Пристрій показував стійку роботу під час активного руху й різних впливів зовнішнього середовища. Після завершення експерименту рукав поклали в ґрунт, де він повністю розклався протягом кількох місяців, включаючи навіть вишитий екологотип.

«Це платформа для створення стійкої електроніки. Ми довели можливість виготовлення високофункціональних носимих пристроїв, які не перетворюються на електронні відходи», — заявив професор Сеульського університету Син-Кюн Кан.

Дослідник Чже-Йон Бе підкреслив перспективи застосування технології в медичних пластирах, розумній уніформі й екологічних датчиках. Особливу увагу вчені приділяють можливості використання в одноразових медичних системах.

Наступний етап розробки передбачає створення волоконних компонентів пам’яті й логіки для випуску повністю біорозкладних електронних пристроїв. Науковці також досліджують механізми керованого запуску процесу розкладання за допомогою світла, тепла або зміни рівня кислотності.

Світова проблема текстильних відходів щорічно збільшується на 92 мільйони тонн матеріалів, переважно синтетичних. Розвиток носимої електроніки лише загострює ситуацію через складність перероблювання металевих дротів, пластикових підкладок та електронних схем. Корейська розробка може стати важливим кроком до екологічного розв’язання цієї проблеми.