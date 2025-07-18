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«Вартові Різдва»: вийшов перший офіційний трейлер української різдвяної комедії від 1+1 media

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Опубліковано перший трейлер комедії «Вартові Різдва» від 1+1 media

18 липня 2025 року відбулася прем’єра першого трейлера вітчизняної різдвяної комедії «Вартові Різдва» від медіагрупи 1+1 media. Стрічка вийде в прокат раніше запланованого терміну — 13 листопада цього року й стане першим різдвяним фільмом року. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі 1+1 media.

Фільм розповідає про трьох легендарних персонажів, які вирішують, хто стане головним чарівником Різдва в Україні. Святий Миколай, Санта Клаус і Прадавній Дух Зими зустрілися напередодні свята 2023 року. Саме тоді українці вперше за багато років святкували Різдво 25 грудня.

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Сюжет розгортається навколо випадкового бажання дівчинки Віри, яке спричиняє несподівані наслідки. Різдво й зимові традиції зникають з людської пам’яті. Головні герої втрачають свої чарівні здібності й мусять довести, що справжні дива творять самі люди.

Головні ролі у комедії грають відомі українські актори. Святого Миколая зіграв Іван Бліндар, Санта Клауса — Михайло Кукуюк, а Прадавнього Духа Зими — Станіслав Боклан. Дівчинку Віру втілила на екрані Аріна Трегуб.

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До акторського складу також увійшли Катерина Кузнєцова у ролі мами Віри, Роман Луцький у ролі тата Віри й Ірина Островська у ролі працівниці музею. Несподіваною появою у фільмі стане популярна блогерка Кенді Суперстар. Творці обіцяють глядачам ще кілька яскравих зіркових появ.

«Ми намагалися створити кіно, яке допоможе українцям віднайти віру в диво й подарує позитивні емоції», — сказала продюсерка та співавторка проєкту Тетяна Шуліка. Вона додала, що гумор і улюблені актори допоможуть створити потрібний настрій для майбутніх свят.

Зйомки різдвяної комедії завершилися, тепер триває постпродакшн. Для створення якісних діалогів до роботи над сценарієм долучилися українські стендап-коміки. Вони допомогли розробити жарти на завершальному етапі написання реплік.

Загальноукраїнська прем’єра різдвяної комедії «Вартові Різдва» відбудеться 13 листопада у всіх кінотеатрах країни. Фільм створили у партнерстві з UnitedContentHUB. Дистрибуцією займається компанія B&H Film Distribution. Як перший різдвяний фільм року, стрічка створить атмосферу й настрій для подальших свят.

Співпродюсер Олексій Лимаренко наголосив, що «Вартові Різдва» об’єднають родини й нагадають про важливість віри в дива. Продюсерка Анна Гончар зазначила, що фільм розповідає про українські традиції та те, що тримає людей у складний час.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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