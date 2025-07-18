18 липня 2025 року відбулася прем’єра першого трейлера вітчизняної різдвяної комедії «Вартові Різдва» від медіагрупи 1+1 media. Стрічка вийде в прокат раніше запланованого терміну — 13 листопада цього року й стане першим різдвяним фільмом року. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі 1+1 media.
Фільм розповідає про трьох легендарних персонажів, які вирішують, хто стане головним чарівником Різдва в Україні. Святий Миколай, Санта Клаус і Прадавній Дух Зими зустрілися напередодні свята 2023 року. Саме тоді українці вперше за багато років святкували Різдво 25 грудня.
Сюжет розгортається навколо випадкового бажання дівчинки Віри, яке спричиняє несподівані наслідки. Різдво й зимові традиції зникають з людської пам’яті. Головні герої втрачають свої чарівні здібності й мусять довести, що справжні дива творять самі люди.
Головні ролі у комедії грають відомі українські актори. Святого Миколая зіграв Іван Бліндар, Санта Клауса — Михайло Кукуюк, а Прадавнього Духа Зими — Станіслав Боклан. Дівчинку Віру втілила на екрані Аріна Трегуб.
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До акторського складу також увійшли Катерина Кузнєцова у ролі мами Віри, Роман Луцький у ролі тата Віри й Ірина Островська у ролі працівниці музею. Несподіваною появою у фільмі стане популярна блогерка Кенді Суперстар. Творці обіцяють глядачам ще кілька яскравих зіркових появ.
«Ми намагалися створити кіно, яке допоможе українцям віднайти віру в диво й подарує позитивні емоції», — сказала продюсерка та співавторка проєкту Тетяна Шуліка. Вона додала, що гумор і улюблені актори допоможуть створити потрібний настрій для майбутніх свят.
Зйомки різдвяної комедії завершилися, тепер триває постпродакшн. Для створення якісних діалогів до роботи над сценарієм долучилися українські стендап-коміки. Вони допомогли розробити жарти на завершальному етапі написання реплік.
Загальноукраїнська прем’єра різдвяної комедії «Вартові Різдва» відбудеться 13 листопада у всіх кінотеатрах країни. Фільм створили у партнерстві з UnitedContentHUB. Дистрибуцією займається компанія B&H Film Distribution. Як перший різдвяний фільм року, стрічка створить атмосферу й настрій для подальших свят.
Співпродюсер Олексій Лимаренко наголосив, що «Вартові Різдва» об’єднають родини й нагадають про важливість віри в дива. Продюсерка Анна Гончар зазначила, що фільм розповідає про українські традиції та те, що тримає людей у складний час.