Люксембурзька компанія SES завершила придбання американо-люксембурзької Intelsat і створила одного з найпотужніших багатоорбітальних операторів супутникового зв’язку у світі. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі SES.

Нова структура керуватиме флотом зі 120 супутників різного типу. Дев’яносто супутників розташовані на геостаціонарній орбіті, ще 30 — на середній навколоземній орбіті. Компанія також матиме стратегічний доступ до супутників на низькій навколоземній орбіті.

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Об’єднана компанія працює в широкому спектрі частот. Серед них — C-, Ku-, Ka-, X-діапазони й надвисокі частоти. Розширена наземна мережа дає змогу надавати індивідуальні рішення для авіаційної, морської, урядової та медійної галузей.

Фінансові прогнози об’єднаної структури показують високі очікування. Компанія планує середньорічний дохід на рівні 3,7 мільярда євро впродовж 2024-2028 років. Компанія очікує скоригований показник EBITDA на рівні 1,8 мільярда євро за той же період.

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Ефект від злиття принесе значні заощадження. SES розраховує на чисту вигоду близько 2,4 мільярда євро. Сімдесят відсотків цієї суми компанія планує реалізувати впродовж трьох років. Основні заощадження досягнуть завдяки інтеграції інфраструктури й оптимізації операційних витрат.

Портфель замовлень нової компанії перевищує 8 мільярдів євро. До 2028 року SES планує отримувати понад 1 мільярд євро вільного грошового потоку. Ці кошти компанія спрямує на розвиток нових напрямів бізнесу.

Інвестиційні пріоритети охоплюють кілька стратегічних сфер. Компанія розвиватиме Інтернет речей, прямий зв’язок із пристроями та міжсупутникову передачу. Також компанія планує інвестувати в космічну ситуаційну обізнаність і квантову безпеку. SES також заявила про намір підвищити дивідендну дохідність після досягнення цільового рівня боргового навантаження.

Головний офіс об’єднаної структури залишиться в Люксембурзі. Акції SES торгуються на біржах Парижа та Люксембургу з тикером SESG. Фінансовими консультантами SES були Guggenheim Securities, Morgan Stanley і Deutsche Bank. Intelsat консультували PJT Partners і юридичні фірми Skadden, Wiley Rein та Elvinger Hoss Prussen.

Придбання Intelsat зміцнює позиції SES як провідного багатоорбітального оператора. Компанія зможе гнучко реагувати на зміни ринку й розширювати присутність у перспективних сегментах. Об’єднана структура керуватиме близько 60% доходів у сегментах ринку, що швидко зростають.

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Угода відбувається на фоні посилення конкуренції в галузі супутникового зв’язку. Французька Eutelsat Communications планує залучити 1,35 мільярда євро від французького уряду та інших інвесторів. Це допоможе їй стати альтернативою Starlink Ілона Маска на європейському ринку.