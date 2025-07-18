Медіасервіс MEGOGO оголосив склад коментаторів й ведучих трансляції боксерського вечора на Вемблі. Головною подією стане бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком й британцем Даніелем Дюбуа за титули в надважкій вазі.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на арені Вемблі в Лондоні. Усик захищатиме пояси WBC, WBO, WBA й IBO. Дюбуа боротиметься за титул IBF.

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Трансляція на MEGOGO почнеться о 19:10 за київським часом з аналітичної студії. Головний бій розпочнеться приблизно після 23:00. Згідно з регламентом арени, вечір має завершитися до 01:00 за Києвом.

Студію вестимуть Артем Панченко й Олександра Кучеренко. До програми запросили олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюка, журналіста Tribuna.com Андрія Розанова й промоутера Top Boxing Generation Влада Єлисєєва.

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Крім того, Володимир Кобельков працюватиме коментатором прямо з Вемблі. Він прокоментує головний поєдинок вечора й бій українця Даніеля Лапіна проти британця Льюїса Едмонсона за континентальні титули IBF й WBA в напівважкій вазі.

Водночас інші бої файткарду прокоментують Сергій Лук’яненко й Дмитро Аветісян. У програмі також заплановано поєдинки Лоуренса Околі проти Кевіна Лерени, Владислава Сіренка проти Соломона Дакреса, Адама Хамеда проти Езекіля Грегореса й Лаші Гурулі проти Джеймса Френсіса.

Трансляцію можна дивитися за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK XL». Вечір боксу буде доступний у підрозділі «Єдиноборства», на каналі «MEGOGO Гонг» й на окремому поп-ап каналі.

Варто нагадати, що перший бій Усика з Дюбуа відбувся в серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді український боксер переміг нокаутом у дев’ятому раунді. Попередній бій Усика з Тайсоном Ф’юрі став найпопулярнішою спортивною подією на MEGOGO у 2024 році.

Під час трансляції медіасервіс також підтримуватиме збір коштів Usyk Foundation на проєкт Home Again. Мета – зібрати 5 мільйонів гривень для будівництва житла 64 родинам переселенців із прифронтових регіонів України. За найбільший донат фонд дарує унікальний приз – підписані Олександром Усиком шорти з підготовки до бою з Ф’юрі.