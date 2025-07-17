Телеком-оператор Vodafone Україна запустив контрактні тарифи FLEXX GO та FLEXX TOP, які дають змогу користуватися мобільним зв’язком й інтернетом у країнах Європейського Союзу на умовах, наближених до домашніх. Нові пропозиції стали доступними для підключення з 17 липня 2025 року як для нових абонентів, так і для тих, хто переходить до оператора через послугу перенесення номера. Про це редакції Mediasat повідомили у відділі зовнішніх відносин Vodafone Україна.

За словами компанії, контрактну лінійку FLEXX розробили відповідно до концепції Roam Like At Home та підготували до приєднання України до єдиної роумінгової зони з ЄС. Тарифи дають змогу спілкуватися й користуватися мобільним інтернетом у країнах ЄС та Молдові без додаткових витрат за роумінг. Роумінговий інтернет-трафік входить до базових пакетів гігабайт.

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Першу пропозицію — контрактний тариф FLEXX GO — новим абонентам пропонують за 200 гривень у перші шість місяців, далі вартість зростає до 270 гривень щомісяця. Пакет містить безлімітні дзвінки всередині мережі Vodafone, 500 хвилин для дзвінків на інші мережі в Україні та в роумінгу, 25 гігабайтів мобільного інтернету в Україні та 10 гігабайтів для використання в роумінгу, а також 50 SMS. В межах акції «ХОТ» нові абоненти отримують додатково 500 хвилин для дзвінків на інші мережі в Україні та 25 гігабайтів інтернет-трафіку протягом перших шести місяців.

Водночас абоненти з послугою перенесення номера отримують вигідніші умови на контрактному тарифі FLEXX GO. Вони можуть користуватися безлімітним інтернетом в Україні та 1000 хвилинами для дзвінків на інші мережі за 200 гривень протягом першого року, після чого діятиме базова вартість 270 гривень щомісяця. Додатково в межах акції «ХОТ» протягом перших 12 місяців надають 500 хвилин для дзвінків на інші мережі в Україні та 5 гігабайтів роумінгового трафіку. Пакет також містить 150 SMS. Безлімітний інтернет надають на умовах «Політики чесного користування мобільним інтернетом».

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Другу пропозицію — контрактний тариф FLEXX TOP — новим абонентам пропонують за 350 гривень у перші шість місяців, з подальшим підвищенням до 450 гривень щомісяця. Цей тариф містить безлімітний мобільний інтернет в Україні, 800 хвилин для дзвінків на інші мережі та 15 гігабайтів для роумінгу в країнах ЄС, а також 100 SMS. В межах акції «ХОТ» протягом перших шести місяців надають додатково 500 хвилин для дзвінків на інші мережі в Україні.

Подібно до тарифу FLEXX GO, для абонентів з перенесенням номера на контрактному тарифі FLEXX TOP діє спеціальна пропозиція з фіксованою вартістю 350 гривень протягом першого року, після чого діятиме базова вартість 450 гривень щомісяця. Цей тариф передбачає збільшений пакет хвилин до 1600 для дзвінків на інші мережі, а також додатково 500 хвилин для дзвінків на інші мережі в Україні та 5 гігабайтів роумінгового трафіку в межах акції «ХОТ» протягом перших 12 місяців. Пакет також містить 200 SMS.

Крім базових пакетів, обидва контрактні тарифи надають безлімітний доступ до 45 найпопулярніших мобільних застосунків в Україні. Нові абоненти можуть скористатися додатковими бонусами в межах акції «ХОТ» протягом перших шести або дванадцяти місяців користування. Нові контрактні тарифи доступні для підключення як новим, так і наявним абонентам, проте акція «ХОТ» діє виключно для нових абонентів.

Щоб під’єднатися, потрібно звернутися до офіційних точок продажу Vodafone за контрактною формою обслуговування. Послуга перенесення номера доступна для абонентів інших мобільних операторів, які бажають зберегти свій номер при переході до Vodafone.

Нагадаємо, що раніше оператор запустив тарифи FLEXX GO та FLEXX TOP для передплатної форми обслуговування. Ці пропозиції мають інші умови й ціни порівняно з контрактними тарифами. Докладніше про передплатні тарифи FLEXX читайте в попередній новині.

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Нагадаємо: Vodafone Україна надає послуги 15,7 мільйона клієнтів та з 2015 року до першого кварталу 2025 року інвестував 50 мільярдів гривень в розвиток мережі швидкісного зв’язку. Оператор входить до складу NEQSOL Holding з грудня 2019 року.