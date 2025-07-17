Євростат: 97% молоді щоденно користується інтернетом

Європейська молодь віком 16-29 років виявляє значно вищу активність в інтернеті порівняно з іншими віковими групами: 97% молодих людей користуються інтернетом щодня, тоді як серед усього населення цей показник становить 88%. Такі дані подано в офіційному звіті Євростату.

Водночас дані показують поступове зменшення розриву між поколіннями. Зокрема, десять років тому різниця була суттєвішою: у 2014 році 87% молоді користувалися інтернетом щодня порівняно з 63% усього населення. За останнє десятиліття розрив зменшився з 24 до 9 відсоткових пунктів.

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Ще помітнішою є різниця в активності у соціальних мережах. Створення профілів і публікування контенту притаманні 88% молоді порівняно з 65% усього населення. Це означає, що молодь значно активніше бере участь в онлайн-спілкуванні.

Проте аналіз за країнами показує суттєві відмінності між державами ЄС. Зокрема, найвищу активність молоді в соціальних мережах зафіксовано в Чехії, де цей показник досягає 99%. Кіпр і Греція поділяють друге місце з результатом 98%.

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Тим часом найнижчі показники мають Франція (70% за даними 2023 року), Італія (80%), а також Німеччина, Словаччина й Болгарія (по 84%). Така різниця може свідчити про культурні особливості користування інтернетом у різних регіонах Європи.

Загалом дослідження Євростату засвідчує тенденцію до впровадження цифрових технологій, а молодь традиційно є рушієм технологічних змін, проте старші покоління поступово долучаються до активного використання інтернет-технологій.