UARU

UARU

Євростат: 97% молоді щоденно користується інтернетом

Новини
Молодь в мережі
Фото: tekrevue.com

Європейська молодь віком 16-29 років виявляє значно вищу активність в інтернеті порівняно з іншими віковими групами: 97% молодих людей користуються інтернетом щодня, тоді як серед усього населення цей показник становить 88%. Такі дані подано в офіційному звіті Євростату.

Водночас дані показують поступове зменшення розриву між поколіннями. Зокрема, десять років тому різниця була суттєвішою: у 2014 році 87% молоді користувалися інтернетом щодня порівняно з 63% усього населення. За останнє десятиліття розрив зменшився з 24 до 9 відсоткових пунктів.

- Реклама -

Ще помітнішою є різниця в активності у соціальних мережах. Створення профілів і публікування контенту притаманні 88% молоді порівняно з 65% усього населення. Це означає, що молодь значно активніше бере участь в онлайн-спілкуванні.

Проте аналіз за країнами показує суттєві відмінності між державами ЄС. Зокрема, найвищу активність молоді в соціальних мережах зафіксовано в Чехії, де цей показник досягає 99%. Кіпр і Греція поділяють друге місце з результатом 98%.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Тим часом найнижчі показники мають Франція (70% за даними 2023 року), Італія (80%), а також Німеччина, Словаччина й Болгарія (по 84%). Така різниця може свідчити про культурні особливості користування інтернетом у різних регіонах Європи.

Загалом дослідження Євростату засвідчує тенденцію до впровадження цифрових технологій, а молодь традиційно є рушієм технологічних змін, проте старші покоління поступово долучаються до активного використання інтернет-технологій.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Vodafone запустив лінійку тарифів FLEXX для контрактних абонентів

Телеком-оператор Vodafone Україна запустив контрактні тарифи FLEXX GO та FLEXX TOP, які дають змогу користуватися мобільним зв'язком й інтернетом у країнах Європейського Союзу на умовах, наближених до домашніх.
Новини

Національна рада оштрафувала радіостанції «Шлягер» і «Слобожанське ФМ»

Національна рада оштрафувала «Шлягер» і «Слобожанське ФМ» відповідно на 15 594 і 4 133 грн за несвоєчасне внесення змін до Реєстру суб'єктів у сфері медіа.
Новини

Національна рада додала до переліку заборонених ще сім російських медіасервісів

Нацрада заборонила доступ до 94 вебсайтів семи російських медіасервісів. Провайдери мають блокувати доступ до UZOR, KinoJump та 5 інших сервісів.
Новини

«Київстар» охопив 4G-зв’язком ще 370 населених пунктів

Упродовж першого півріччя 2025 року «Київстар» розширив 4G-мережу на 370 населених пунктів. Компанія також ввела в експлуатацію понад 2700 базових станцій.
Новини

«Укртелеком» став 43-м членом європейської асоціації Connect Europe

«Укртелеком» офіційно став членом провідної європейської телекомунікаційної організації Connect Europe й приєднався до когорти найбільших гравців галузі континенту.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати