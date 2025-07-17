Національна рада України з питань телебачення й радіомовлення оштрафувала дві радіостанції за порушення вимог щодо своєчасного повідомлення про зміни технічних характеристик мовлення. Про це повідомляє офіційний сайт регулятора.

Регуляторний орган застосував штрафні санкції до ТОВ «Телерадіокомпанія “Шансон”» (радіостанція «Шлягер») і ТОВ «ТРК “Слобожанське ФМ”» (радіостанція «Слобожанське ФМ»). Обидві компанії порушили вимоги частини сьомої статті 60 Закону України «Про медіа», яка регулює процедуру внесення змін до реєстраційних даних.

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Згідно з цим положенням, порушення полягає в несвоєчасному повідомленні про зміни технічних характеристик мовлення. За чинним законодавством, таке порушення є значним. Тому розмір штрафу становить 10% від суми ліцензійного збору.

Деталі справи такі. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку повідомила Нацраду про результати позапланової перевірки ТОВ «Телерадіокомпанія “Шансон”». Лист надійшов 28 березня цього року. Під час перевірки з’ясували, що ліцензіат змінив розташування передавача для мовлення на частоті 88,8 МГц у Білій Церкві Київської області.

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Закон «Про медіа» встановлює 30-денний термін для внесення змін до Реєстру. Відлік розпочинається з моменту внесення технічних змін або з дати, коли ліцензіат дізнався про такі зміни.

У першому випадку компанія «Шансон» надала пояснення лише в останній день перевірки. Оскільки підприємство не зверталося щодо внесення змін до Реєстру у встановлені терміни, Нацрада визнала факт порушення. Розмір штрафу для ТОВ «Телерадіокомпанія “Шансон”» становить 15 594,20 грн.

Щодо другої компанії, то ТОВ «ТРК “Слобожанське ФМ”» (селище Слобожанське Харківської області) звернулося до Нацради 15 квітня щодо внесення змін до Реєстру. Звернення стосувалося зміни місцеперебування передавача на частоті 89,7 МГц у місті Ізюмі Харківської області. Підставою слугував позитивний розрахунок УДЦР від 3 грудня 2024 року.

Водночас компанія отримала дозвіл на тимчасовий відступ від умов ліцензії у січні цього року. Проте тоді Нацрада не мала інформації про наявність розрахунку УДЦР. Цей документ підтверджує зміни технічних характеристик мовлення. Дата його видачі є точкою відліку для 30-денного терміну звернення до регулятора.

Отже, Нацрада встановила, що ТОВ «ТРК “Слобожанське ФМ”» порушило встановлені терміни для подання заяви про внесення змін. Тому компанія має сплатити штраф у розмірі 4 133,22 грн до державного бюджету.

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Загалом обидва штрафи призначено за порушення процедурних вимог щодо ведення Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Варто зазначити, що своєчасне внесення змін до реєстраційних даних є обов’язковою вимогою для всіх ліцензіатів у галузі телерадіомовлення.

Нагадаємо, що радіостанція «Шансон», яка тепер називається «Шлягер», змінила свій бренд і позивний у березні минулого року. Одна з найстаріших радіостанцій України з медіахолдингу Business Radio Group оновила імідж, але, як бачимо, це не завадило їй потрапити під регуляторні санкції.