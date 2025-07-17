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Національна рада додала до переліку заборонених ще сім російських медіасервісів

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Российское ТВ Стоп

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення поповнила перелік заборонених російських аудіовізуальних медіасервісів. Регулятор долучив до переліку сім медіасервісів держави-агресора, які працюють через 94 вебсайти. Таке рішення ухвалили на засіданні 17 липня. Про це йдеться на сайті регулятора.

Медіарегулятор оновив Перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення й сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора. Регулятор долучив до переліку медіасервіси UZOR.SU, «Дома ТВ Нет», KinoJump, LegalKino, RSerial.TV, RusTv.live та Telek.top.

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Водночас найбільшу частку заборонених ресурсів складає медіасервіс UZOR.SU. Він працює через 78 вебсайтів з різними доменними адресами. Серед них основний сайт uzor.su й численні піддомени з тематичними назвами.

Натомість решта медіасервісів працює через один вебсайт кожен. «Дома ТВ Нет» функціонує за адресою live.domatv.net, KinoJump – за адресою kinojump.com, LegalKino – за адресою legalkino.net. Сервіс RSerial.TV працює за адресою rserial.tv, RusTv.live – за адресою rustv.live, Telek.top – за адресою telek.top.

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Окрім нових медіасервісів, Нацрада також оновила перелік для раніше забороненого сервісу KINOGO. Регулятор виявив і долучив 10 нових вебсайтів цього медіасервісу. Серед них kinogo.li, kinogo.fun, kinogo-net.la, kinoogo.zone та інші домени.

Відповідно до процедури медіарегулятор повідомить Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку, про потребу обмеження доступу до зазначених вебсайтів. Провайдери електронних комунікаційних послуг мають заблокувати доступ користувачів до цих ресурсів.

Варто зазначити, що загальна кількість заборонених російських медіасервісів у переліку складає 49 одиниць. З актуальним списком можна ознайомитися на офіційному сайті Національної ради.

Нагадаємо, нещодавно Нацрада заборонила ще шість російських медіасервісів.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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