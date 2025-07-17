Мобільні оператори можуть скоротити обсяг послуг у тарифах через єдиний роумінг з ЄС

Українські оператори стільникового зв’язку планують зменшення кількості гігабайтів і хвилин у тарифних пакетах через приєднання до спільного роумінгового простору з Європейським Союзом. Водночас ціни на послуги лишаться незмінними. Про це заявив президент компанії «Київстар» Олександр Комаров в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Як пояснив керівник найбільшого українського мобільного оператора, корегування тарифів пов’язане з особливостями використання послуг зв’язку українцями за кордоном. При цьому, за словами Комарова, правила єдиної роумінгової зони з ЄС «Роумінг як вдома» передбачають надання клієнтам того самого обсягу послуг, що й на території України.

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«Це трохи спотворює картину використання. Тобто вони користуються мобільним зв’язком, як вдома. А це зовсім інші рівні споживання, це дуже суттєво впливає на економіку відповідних тарифних планів», – зазначив Комаров.

Водночас президент «Київстар» наголосив, що роумінгову зону створювали для короткострокових поїздок на кілька днів. Проте мільйони українців живуть за кордоном роками й продовжують користуватися українськими SIM-картами, що кардинально змінює модель споживання послуг.

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Тому, як зазначив Комаров, пристосування тарифних планів відбуватиметься поступово й не вплине на більшість користувачів. «Це буде такий еволюційний процес, коли українські оператори пристосовуватимуться до нових умов», – наголосив президент «Київстар».

Нагадаємо, приєднання України до спільного роумінгового простору з ЄС у рамках програми «Роумінг як вдома» дозволить використовувати мобільний зв’язок в європейських країнах на тих самих умовах, що й на території України. Ініціатива спрямована на спрощення зв’язку для громадян під час подорожей і тимчасового перебування в країнах-учасницях програми.