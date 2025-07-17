«Київстар» охопив 4G-зв’язком ще 370 населених пунктів

Національний оператор електронних комунікацій «Київстар» впродовж першого півріччя 2025 року розширив покриття мережі четвертого покоління на 370 населених пунктів. Компанія також ввела в експлуатацію 2775 нових базових станцій. Про це йдеться в пресрелізі «Київстар».

Водночас станом на липень 2025 року 96% населення на території, підконтрольній Україні, може користуватися 4G-мережею від «Київстар». Оператор утримує лідерські позиції за обсягом LTE-покриття серед усіх провайдерів електронних комунікацій у країні. Дані підтверджують внутрішня звітність компанії та звітність постачальників електронних комунікаційних послуг за формою 1-Т до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), без урахування тимчасово окупованих територій.

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Слід додати, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року компанія покрила мережею четвертого покоління понад 4800 населених пунктів. Цей показник демонструє системну роботу з розбудови цифрової інфраструктури попри воєнні виклики.

Крім того, окремий напрям розвитку стосується покриття автошляхів. Наразі близько 13 тисяч кілометрів доріг міжнародного й національного значення забезпечені 4G-зв’язком. Технічний директор «Київстар» Володимир Лутченко зазначив, що абоненти можуть проїхати маршрутом Київ-Львів, практично не перериваючи відеодзвінок.

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«Ми продовжуємо будувати мережу саме там, де вона найбільш потрібна людям — не лише в містах, а й уздовж доріг, у сільській місцевості», — підкреслив керівник.

«Київстар» також виконує інвестиційні зобов’язання, оголошені в червні 2024 року на Міжнародній конференції з відновлення України. Компанія планує вкласти 1 мільярд доларів США в розвиток та відновлення цифрової інфраструктури впродовж 2023-2027 років.

Зокрема, станом на березень 2025 року оператор має близько 22,7 мільйона абонентів мобільного зв’язку й понад 1,1 мільйона користувачів «Домашнього Інтернету». «Київстар» також надає послуги Big Data, хмарних рішень, кіберзахисту та цифрового телебачення.

Крім того, за останні три роки компанія виділила понад 2,7 мільярда гривень для підтримки Сил оборони, абонентів та реалізації соціальних проєктів. «Київстар» входить до міжнародної групи VEON, акції якої торгуються на біржі NASDAQ у Нью-Йорку.

Поряд із розширенням географічного покриття оператор активно запроваджує нові технологічні рішення. Кількість абонентів «Київстар», які користуються технологією VoLTE для голосових викликів, нещодавно перевищила 6,5 мільйона користувачів. Майже чверть усього голосового трафіку в мережі компанії вже генерується завдяки цій прогресивній технології, що забезпечує покращену якість зв’язку.