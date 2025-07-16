«Укртелеком» офіційно став членом провідної європейської телекомунікаційної організації Connect Europe й приєднався до когорти найбільших гравців галузі континенту. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі оператора.

Генеральна асамблея Connect Europe 1 липня 2025 року ухвалила вступ першої української компанії до асоціації. «Укртелеком» став 43-м учасником організації, яка об’єднує лідерів телекомунікаційної індустрії Європи, зокрема такі корпорації, як British Telecom, Telefonica й Orange.

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Нагадаємо, що Connect Europe працює як асоціація провайдерів цифрових мереж і телекомунікаційних послуг, об’єднуючи організації з Європи та суміжних регіонів. Ця платформа зміцнює свою роль ключового майданчика для співпраці в галузях телекомунікаційної політики, інвестицій, інновацій, конкурентоспроможності й цифрової інклюзії.

Своєю чергою, генеральний директор «Укртелеком» Юрій Курмаз назвав членство в асоціації важливим етапом інтеграції України до цифрової спільноти Європи. «Укртелеком» здобув статус повноправного члена організації. Керівник наголосив, що компанія продовжує розбудовувати стійку інфраструктуру навіть в умовах війни, підтримуючи економіку й зміцнюючи національну безпеку.

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«Ми готові ділитися своїм унікальним досвідом, долучатися до зміцнення цифрової стійкості Європи та разом працювати над створенням безпечного, інклюзивного й інноваційного цифрового майбутнього», — заявив Курмаз.

З боку європейської спільноти Алессандро Гропеллі, генеральний директор Connect Europe, назвав приєднання «Укртелеком» потужним сигналом про майбутнє цифрової єдності в Європі. Він наголосив, що це засвідчує стійкість цифрового сектора України й нагадує про те, що зв’язок — це не лише технологія, а й солідарність, демократія та відновлення.

Варто зазначити, що «Укртелеком» посідає позицію найбільшого оператора фіксованого широкосмугового зв’язку в Україні, забезпечуючи критично важливу цифрову інфраструктуру для мільйонів домогосподарств, підприємств і державних установ. Оптоволоконна мережа компанії охоплює понад 3 мільйони домогосподарств у 2 тисячах населених пунктів країни.

Таким чином, вступ української компанії до Connect Europe відбувається в контексті активної євроінтеграції України та засвідчує готовність вітчизняного телекомунікаційного сектора до співпраці з провідними європейськими гравцями галузі.