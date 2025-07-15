Український телеканал «Дім» розпочав мовлення у мережі найбільшого оператора Чорногорії

Телеканал українського іномовлення «Дім» розширив географію мовлення й почав транслювати свої програми через IPTV-платформу найбільшого телекомунікаційного провайдера Чорногорії Crnogorski Telekom. Канал, орієнтований на українську аудиторію за кордоном, вперше став доступним глядачам балканської країни через інтернет-телебачення. Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

«Дім» увійшов до складу базового пакета Start paket платформи MagentaTV. Цей пакет об’єднує 132 телеканали високої якості HD, які охоплюють різні жанри: новинні, розважальні, спортивні, дитячі програми та міжнародний контент. Глядачі зможуть переглядати канал на телевізорах, смартфонах, планшетах і комп’ютерах.

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Платформа MagentaTV надає користувачам широкий набір інтерактивних можливостей. Абоненти можуть ставити трансляцію на паузу, перемотувати програми, записувати улюблений контент і користуватися архівом передач протягом семи днів. Система також включає зручний електронний телегід для навігації каналами.

Послугами можна керувати через спеціальний мобільний застосунок Telekom ME. Програма доступна для завантаження у популярних магазинах додатків: Google Play, App Store та Huawei AppGallery.

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Разом із телеканалом «Дім» до стартового пакета також увійшов канал іномовлення FREEДОМ, розрахований на російськомовну аудиторію у всьому світі.

Crnogorski Telekom працює з 1998 року й входить до складу європейського телекомунікаційного гіганта Deutsche Telekom. Оператор надає повний комплекс телекомунікаційних послуг: мобільний і фіксований зв’язок, широкосмуговий інтернет, IPTV-телебачення, міжнародний роумінг, а також цифрові й хмарні рішення для корпоративного сектору. Компанія активно розвиває послуги інтернет-телебачення з 2007 року.

Раніше телеканал «Дім» був доступний у Чорногорії через супутники HOTBIRD-13G і ASTRA-4A. Канал також транслюється на міжнародних OTT-платформах, зокрема на сервісі Kartina.TV.

Нагадаємо, нещодавно на стримінговій платформі MEGOGO відбувся запуск FAST-каналу «Дім+». В його ефірі — популярні серіали й культурно-пізнавальні програми від Державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».