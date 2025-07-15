Рада Європейського союзу ухвалила рішення про надання Україні доступу до політики «Roam like at Home» («Роумінг як вдома»), що дасть змогу українським абонентам мобільного зв’язку користуватися послугами у країнах ЄС за внутрішніми тарифами. Водночас Кабінет міністрів України схвалив відповідне рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу. Як повідомляє Рада ЄС за пропозицією Європейської комісії, повноцінний запуск системи розпочнеться з 1 січня 2026 року.

Правові основи

Законодавчу базу для інтеграції України до роумінгової системи ЄС заклав раніше ухвалений в Україні закон. Цей документ створив правове підґрунтя для приєднання до зони роумінгу Європейського союзу за принципом «Roam like at Home». На основі українського законодавства Європейська комісія підготувала й надіслала до Ради ЄС пропозицію щодо включення України до європейської роумінгової політики.

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Ухвалення цього рішення завершує основні формальні процедури, потрібні для запровадження безплатного роумінгу між Україною та країнами-членами Європейського союзу. Технологія «Roam like at Home» дає змогу абонентам одного оператора користуватися послугами партнерських операторів в інших країнах без додаткової плати.

Технічні особливості

Після повної інтеграції України до європейського «роумінгового безвізу» більшість українських тарифних планів надаватимуть однакові умови послуг як на внутрішньому ринку, так і в роумінгу. Проте мобільний інтернет-трафік матиме певні обмеження навіть за наявності безлімітних тарифів на території України.

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Такі обмеження на обсяг доступного трафіку зумовлює різниця у вартості інтернет-послуг між країнами ЄС. Оператори не можуть надати однакові умови для всіх держав через відмінності у ціноутворенні. Обсяг доступного трафіку в роумінгу розраховуватимуть за спеціальними формулами, які застосовують для всіх учасників європейської роумінгової зони.

Користування єдиними умовами роумінгу обмежене терміном до чотирьох місяців. За тривалішого перебування за кордоном оператори отримують право змінювати тарифні умови відповідно до домовленостей між українськими та європейськими телекомунікаційними компаніями.

Поточний стан

Фактично безплатний роумінг для українських абонентів у Європі діє з 2022 року. Після повноцінного приєднання України до роумінгової зони ЄС кардинальних змін у поточних умовах користування не буде.

Вигідні тарифи для українців у європейському роумінгу стали можливими завдяки спільній угоді мобільних операторів Європейського союзу та України. Ця угода передбачає скасування роумінгової плати для громадян України. Першу домовленість про безплатний роумінг уклали навесні 2022 року з подальшими неодноразовими продовженнями. Поточні домовленості залишаються чинними до кінця 2025 року.

Повноцінне приєднання до європейської роумінгової зони усуне потребу щорічних перемовин про продовження угоди. Українці зможуть користуватися внутрішніми тарифами за кордоном на постійній основі. Водночас європейські абоненти отримають такі самі умови під час перебування в Україні.

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Цей крок має значення не лише щодо зручності для користувачів мобільного зв’язку. Приєднання до роумінгової зони ЄС є одним з важливих кроків процесу євроінтеграції України та показує практичну реалізацію європейських стандартів у сфері телекомунікацій.